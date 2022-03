Kotromanović: Pitanje je koliko će dugo Putin biti na čelu Rusije, njegovim padom bi se sve promijenilo

Ukrajinci su odbili potpisati kapitulaciju Mariupolja, iako je ruska vojska ušla u taj grad, u gotovo sve četvrti. Situaciju u Ukrajini komentirao je Ante Kotromanović, vojni analitičar Večernjeg lista. Emisiju je vodila novinarka Lana Kovačević.

- Pitanje je da li je to racionalno ili ne. Znamo već danima da je Mariupolj u kritičnoj fazi, okružen sa svih strana ruskom vojskom, vidjeli smo užasne žrtve, svakodnevna granatiranja, i nije se lako odlučiti ukrajinskoj Vladi, nakon svega što se događalo proteklih 20-ak dana, da tako predaju grad. To bi značilo ozbiljan poraz južnog dijela Ukrajine i pitanje kako bi se to odrazilo na moral ostalih branitelja Ukrajine. A s druge strane, kao što sam rekao, pitanje je što je racionalno. Nastavak sukoba značit će još više civilnih žrtava, a o vojnima nećemo ni govoriti. Ne bih bio u koži predsjednika Zelenskog – započeo je Kotromanović, gostujući u studiju Večernjeg TV.

- Možda na ovome gradu koji trpi užasne patnje Rusi šalju poruku svim ukrajinskim gradovima: "Pazite što će se dogoditi ako se ne predate, ako budete pružali otpor, uništit ćemo vas kao što smo uništili i Mariupolj" – nastavio je on.

Zašto je Rusiji toliko važan Mariupolj?

- S vojničkog aspekta, grad od 450.000 stanovnika, i možda nekoliko tisuća branitelja unutra, bio bi im kao herpes na koži, napadali bi otamo ruske postrojbe iza leđa, i s tog aspekta treba ga eliminirati. A s druge strane, ponavljam, možda Rusima zaista odgovara jedan ovakav grad kao primjer da bi mogli disciplinirati cijelu Ukrajinu – kazao je.

Bombardirana je Odesa, posljednja ukrajinska luka s izlazom na Crno more. Kotromanović je rekao kako je Odesa "za divno čudo" bila dosad relativno pošteđena.

- Ozbiljan je to i velik grad, ako se budu Ukrajinci borili, on neće tako lako pasti. Vidjeli smo posljednjih tjedana kako se Odesa priprema za obranu. Ona je sada definitivno grad tvrđava. Hoće li ukrajinska vojska izdržati svu tu silinu koja će se sručiti na Odesu, ukoliko ne dođe do primirja, to ćemo, naravno, vidjeti. Odesa je lijevo od Mariupolja, u najmanju ruku će ga Rusi pokušati potpuno odsjeći i izolirati od matice, i na taj način neće ulaziti možda u grad, jer grad je velik – naveo je.

Što se tiče Kijeva, kazao je kako ruska vojska, za razliku od brzog i silovitog početka, sada prodire uporno, ali polako u gradove: imaju iza sebe 26 dana rata, kao i sankcije, a doživjeli su i velike žrtve te su "naučili lekciju".

- Pokušavaju zaokružiti kompletni Kijev i odsjeći ga od ostatka države te vidjeli što će dalje raditi – pritiskati jačim vojnim snagama ili činiti isto što i do sada, a to je da selektivno, zrakoplovstvom i balističkim raketama, traže i biraju ciljeve te udaraju kako po Kijevu, tako i po ostatku gradova u zapadnoj Ukrajini. Naravno, ovisit će o tome hoće li doći do razgovora i kompromisa, sam ulaz u grad bio bi vrlo težak i problematičan za rusku vojsku, vjerujem da su se zapovjednici koji brane Kijev dobro organizirali, da imaju dovoljno sredstava i elemenata za borbu. Ovo što su do sada dobili su prvoklasna sredstva sa zapada i ne vjerujem da je uopće moguće osvojiti Kijev na vojnički način – poručio je Kotromanović.

- Iako bismo svi voljeli da dvojica predsjednika, Putin i Zelenski, sjednu za stol, no mislim kako se to neće dogoditi, barem za sada. Ruska strana ima potpuno drugačiju procjenu stanja za razliku od svih nas u Europi, pa i svijetu, oni smatraju da imaju stabilnu i solidnu poziciju. Dosadašnje im žrtve nisu previše nagrizle unutarnju situaciju u zemlji i mislim da Putin čeka bolje karte za pregovore. Igrat će s najjačim adutima koje imaju, a to su njihove postrojbe kojima će pokušati što više prostora staviti pod kontrolu - kaže Kotromanović.

- Na raspolaganju im je širi aspekt raketnog naoružanja, u tome su zbilja dobri majstori, a po onome što znamo, hipersonične rakete dostižu takvu brzinu da ih je nemoguće presresti - dodao je.

- Rusi su izjavili da je bjeloruska vojska ušla na teritorij Ukrajine i zadatak im je napadati dostavne koridore sa zapada. Dosta je to zanimljiva izjava, no ukrajinska vojska nije to potvrdila. Lukašenko će, po meni, biti jako oprezan jer nitko ne zna kako će završiti ovaj sukob. Dakle, neće ići grlom u jagode, zna da je ova agresija ujedinila zapadni svijet, NATO i EU su ojačani. Pitanje je i koliko će dugo Putin biti na čelu Rusije, jer njegovim padom bi se sve promijenilo - kaže.

- Zabrana proruskih stranaka u ukrajinskom parlamentu je, na jedan način, očekivana reakcija, s obzirom na napade i žrtve koje Ukrajina trpi od ruske strane. No, nisam sigurna koliko je to mudro za budućnost same Ukrajine i koliko će to pomoći Zelenskom da sutra sjedne s Putinom. Dio malo radikalnije politike koju je provodila Ukrajina posljednjih godina na neki način je i doprinio općem nerazumijevanju sa strane Moskve i Putina i možda su mu i stvorili klik u glavi da se odluči na rat koji je težak i grozan - zaključuje Kotromanović.

