Hrvatski dragovoljci krenuli u rat, predvodi ih bivši vođa BBB-a: 'Ima nas iz Splita, Osijeka, Zadra...'

Prvi dragovoljci iz Hrvatske krenuli su preko Mađarske za Ukrajinu kako bi se pridružili obrani zemlje nakon ruske invazije. Za Večernji list s graničnog prijelaza Letenye javio se dragovoljac M.P. (podaci poznati redakciji) i opisao situaciju koja ih je tamo dočekala, kao i motive zbog kojih su krenuli na bojišnicu. Kazao nam je da su prvi hrvatski dragovoljci u Ukrajinu ušli prekjučer tijekom jutra.

'Ponukalo me to što je Ukrajina među prvima priznala našu zemlju dok smo se borili za slobodu. Ukrajina nam je pomogla 1991. godine, ali pomogla nam je i nakon potresa u Zagrebu i na Banovini. To je čin zbog kojeg idemo pomoći Ukrajincima u ratu i u bojišnim djelovanjima. Ovaj rat neće stati na Ukrajini, ne vjerujem u to', govori nam dragovoljac koji je u maloj skupini i uz nekoliko volontera krenuo u proboj za Ukrajinu.

'Na granici će volonteri pokupiti izbjeglice i vratiti se nazad za Mađarsku, a ostatak ide preko granice, do Harkiva ili Kijeva gdje ćemo zadovoljiti potrebe naoružanja i krenuti na bojišnicu. Dolaze nam još dvije ekipe, jedna iz Splita i Zadra, a druga iz Osijeka. Pozivam sve koji mogu da pomognu, ljudstvom, naoružanjem ili u pomaganju izbjeglicama.'

Večernji list dobio je potvrdu da se naoružanje i pomoć prikupljaju u udruzi BBB-a u Zvonimirovoj ulici 23 u Zagrebu. Tu akciju je koordinirao Denis Šeler, Zagrepčanin i nekadašnji vođa BBB-a Denis Šeler, koji je šest godina ratovao u Ukrajini u bataljunu Azov. U Mariupolj je otišao kao dragovoljac, a vratio se prošle godine, odlikovan kao narodni heroj Ukrajine.

Denis Šeler: Nema plaće, služba traje do okončanja sukoba

'Pozivam gospodu veterane i vojnike s vojnim iskustvom u zbor! Svi koji su dosad kontaktirali veleposlanstvo bit će kontaktirani tijekom dana i dobit će sve potrebite informacije. Idem na čelu grupe koja je spremna ii u rat, a sve ostale molim da kupuju i doniraju svu mogu opremu koju mogu dati, od odora, pancirki, kaciga pa do prve pomoći', poručio je Šeler kojem su Facebook zatrpali upitima kako se može pridružiti ekipi na frontu.

'Predsjednik Ukrajine izjavio da će svi stranci koji dođu u Ukrajinu, a kako bi branili zemlju, biti raspoređeni u jednu postrojbu u sklopu Teritorijalne obrane. Služba traje do okončanja sukoba,odnosno do demobilizacije pripadnika Teritorijalne Obrane. Plaće nema, osigurana je samo hrana i smještaj. Za sve informacije javiti se u ambasade Ukrajine u Europi', pojasnio je.*

Svi koji žele pomoći Ukrajini humanitarnom pomoći, dodaje Šeler, istu mogu osobno predati danas od 16 - 22 sata u prostorijama Kluba navijača BBB.*

"Najpotrebnije su nam kacige, pancirke, crne kape, taktičke rukavice, odore, engleski multicam i slično, a potrebni su i higijenski pribor, sredstva prve pomoći za ranjene i topla odjeća, čarape i slično. Skupljenu robu dostavit će se tamo gdje je potrebna, osobno ću sudjelovati u organizaciji i predaji iste", objavili su iz grupe koja koordinira prikupljanje pomoć.