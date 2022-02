Tadić o Putinovom podizanju nuklearne spremnosti: To je blef. Nemojte pasti u njegovu klopku!

Ruski predsjednik Vladimir Putin podigao nuklearne snage na visok stupanj pripravnosti. Što to znači u specijalnoj emisiji Večernji TV komentirao je stručnjak za nuklearnu fuziju i nuklearno oružje Tonči Tadić.

- To znači ono čega sam se najviše pribojavao. Pokušava nametnuti Zapadu igru iz Hladnog rata, kao da smo u Hladnom ratu 2.0. Dalo bi se pročitati temeljne dokumente Hladnog rata 1.0. Najtemeljniji dokument je čuveni 'Dugi telegram' Georgea Kennana poslan iz Moskve 1947. godine u kojem Kennan opisuje kako će se sovjetska strana ponašati, a to je točni recept kako se ponaša čovjek koji je na čelu Rusije. Ne želim ga nazvati predsjednikom jer čovjek koji je pobio, zatvorio ili prognao svu oporbu ne može biti ni demokratski izabrani predsjednik - ističe Tadić.

Napominje kako je Kennan tada pisao da će se Rusija služiti svim sredstvima obmane i zastrašivanja.

- On neprekidno obmanjuje Zapad sa svojim potezima. Najavljuje mir, priprema se za rat. S druge strane, plaši Zapad s vojnom moći. Posljednjih dvadeset godina čitamo o nevjerojatnim ruskim raketama, prebrzim projektilima...čudesima ruske vojne industrije. Cilj toga je da se plašimo njegovih idućih poteza i da pristanemo na sve što on traži - smatra ugledni stručnjak.

Na pitanje koliko Rusija ima nuklearnog oružja, Tadić navodi: - Prema podacima, imaju oko 6 tisuća nuklearnih bojnih glava koje su raspoređene na taktičkim raketama, na strateškim interkontinentalnim raketama koje su na podmornicama i koje su na krstarećim projektilima.

Komentirao je i tko još uz Putina daje odobrenje za korištenje nuklearnog oružja.

- Što mislite da će itko od onih papaka koji su bili s njim u onoj dvorani i od kojih se niti jedan nije usudio reći da je rat u Ukrajini besmislen da će mu se suprotstaviti? Možda netko u vojnom vrhu, ali čisto sumnjam. Osim ministra obrane, malo tko može imati takav utjecaj na Putina. Još jednom, nemojmo padati u klopku koju nam on priprema. To je tipični blef. On pokušava izazvati strah na Zapadu, jer zna da bi u suprotnom realizacija tog plana značila uništenje njega osobno i Rusije.

Kad je riječ o tome kako se Zapad sad treba postaviti, ističe kako mu nedostaje George Bush mlađi i da ne vjeruje kako je trenutna američka administracija sposobna.

- Treba mu reći ok, ako želiš tu igru podsjećamo da je NATO nuklearni savez. Znači da možeš dobiti odgovor kad god hoćeš. Ne treba ništa najavljivati, ali možete biti sigurni da su kodovi poslani u lansirne sustave. Ljudi jako dobro prate što se događa. Neće biti iznenađenja. Sve ovo je bitno zbog zapadne javnosti. On se obraća građanima članicama NATO-a da izvrše pritisak na svoje vlade da ne podupire Ukrajine u ovom ratu.

Osvrnuo se i na odluku Ukrajine koja je 1994. godine se odrekla svojeg nuklearnog oružja i predala ga Rusiji.

- Mislim da je to bila krupna strateška pogreška, ali treba imati u vidu da ona u tom trenutku nije imala financijskih sposobnosti za održavanje tog sustava. Radilo se oko 2000 nuklearnih bojnih glava, ali riječ je što sve te bojne glave iziskuje zanavljanje goriva svakih 12 godina. To košta. Nisu imali kapacitete za izgradnju samog eksploziva - navodi Tadić i podsjeća kako su oni mislili tada da imaju problema s prijateljskom zemljom.

Ističe i to da Putin i njegovi ljudi nisu Rusija, te da ovo danas nema nikakve veze s Rusijom kakva je bila za vrijeme Domovinskog rata.

- Pogreška je što se Putina doživljava kao sumanutog tipa. Ne. Vladimir Putin je Pablo Escobar Gaviria, vođa mafijaškog klana koji radi što svaki mafijaški don radi, a to je nastoji proširiti područje koje svaki don reketari, zastrašuje i kupuje. Kad tako postavite slike, sve postaje jasno.

Smatra da se treba prema Putinu postaviti kao i prema Escobaru i prema don Vitu Corleoneu, a to je "Može, stari, ali to će te jako puno koštati".

- Posebno molim sve u Hrvatskoj i našu Vladu da shvate da situacija u kojoj je Rusija dio sustava - gotova danom 24. veljače. Mi smo u posve drugoj situaciji. U par dana će Rusija biti isključena iz svega. Što će biti više žrtava u Ukrajini, saveznici će se okretati protiv Rusije.

Nakon ruskog zauzimanja Černobila, pojavile su se informacije da je došlo do jačanja radijacije.

- Nije došlo tamo do ikakvog požara jer su Ukrajinci bili razumni i povukli su se štiteći naše vojnike. Putin je tamo samo poslao svoje vojnike. Svi koji su tamo bili znaju da tamo ostaje radioaktivna prašina, zato se tamo smije hodati samo po asfaltiranom, nikako po šumama. Oni su kroz te šume slali ljude i vozila. Tukli artiljerijom što je dignulo oblake radioaktivne prašine što su ponajviše udisali ruski vojnici. Svaki život tih ruskih vojnika je na dušu mafioze na čelu Rusije - ističe Tadić.

Smatra da Putin rat u Ukrajini mora obaviti do sredine trećeg mjeseca kad se otopi snijeg jer tad Ukrajina postaje 'ocean blata i tu se nitko živ ne može gibati'.

- Černobil je napravljen na terenu koji je suh i idealan je za direktni put prema Kijevu - kazao je.

Navodi da nema nikakve opasnosti za Hrvatsku, ali problem će biti za Ukrajinu.

- Bjeloruski diktator nema kuda. Ako njemu zaškripi, njemu može pomoći samo jedan čovjek. Ovaj rat će završiti jako ružno. Ponajviše za Bjelorusiju, jer je pitanje vremena kad će sve ove sankcije preseliti na Bjelorusiju.

Za kraj je rekao.

- To je Putinov blef. Nemojte upadati u njegovu klopku. Ne bojite se. Svojim prijateljima Ukrajincima poručujem ubijajte Ruse, ubijajte što više ruskih vojnika jer to je jedini način da dobijete ovaj rat - poručuje stručnjak.

VIDEO: Rusi nisu očekivali toliki otpor Ukrajine, trpe značajne gubitke u ljudstvu; Zelenski ih optužuje za genocid

