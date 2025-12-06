Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
OLAKŠAVANJE KRIZE

Američka odluka donijela je olakšanje u Srbiji. 'Postoje signali...'

LUKOIL gas station
Horst Galuschka/DPA
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
06.12.2025.
u 15:08

Ured američkog ministarstva financija (OFAC) ranije ovog tjedna dodatno je produljio rok za zaključenje transakcija s međunarodnom mrežom benzinskih postaja ruskog Lukoila, prolongiran prethodno od 21. studenoga do 13. prosinca, a naknadno do kraja travnja iduće godine

Odluka američkih vlasti da produlje operativnu licencu ruskoj kompaniji Lukoil do 29. travnja 2026.  potaknula je u Srbiji optimizam da postoji dobra volja za neke ustupke Washingtona koji bi olakšali krizu izazvanu sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i zaustavljanjem rada NIS-ove rafinerije u Pančevu. Ured američkog ministarstva financija (OFAC) ranije ovog tjedna dodatno je produljio rok za zaključenje transakcija s međunarodnom mrežom benzinskih postaja ruskog Lukoila, prolongiran prethodno od 21. studenoga do 13. prosinca, a naknadno do kraja travnja iduće godine. Za Srbiju to praktički znači da će 112 Lukoilovih postaja i dva skladišta nastaviti rad jer će Lukoil moći i uvoziti gorivo, što je na sadašnjoj razini oko 100.000 tona naftnih derivata. Stručnjaci i analitičari to vide kao djelomičnu olakšicu za opskrbu domaćeg tržišta u situaciji kad Janaf, slijedeći američke sankcije, od 9. listopada više ne isporučuje naftu NIS-ovoj rafineriji koja potrošila zalihe i početkom tjedna obustavila rad.

Urednica specijaliziranog portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže za Hinu da je odluka OFAC-a donijela "skromnu kolateralnu korist" za Srbiju, ali ukazuje i na moguću spremnost Sjedinjenih Država "da malo popuste ruskim kompanijama" u svjetlu pokušaja Washingtona da pogura mirovne pregovore o Ukrajini. To je, po njezinoj ocjeni, vjerojatno proizišlo iz nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da provede mirovni plan za končanje rata u Ukrajini, čija je jedna od točaka i postupno obustavljanje sankcija protiv ruskih energetskih kompanija. "Ne kažem da je ovo s Lukoilom sada proizvod toga, ali očigledno postoji s američke strane dobra volja da se učine neki ustupci”, rekla je Putniković Hini. Glavni tajnik Udruge naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da je produljenje operativne licence Lukoilu olakšalo situaciju u Srbiji. “Ta licenca se odnosi na maloprodaju i to je dobro da će sve benzinske postaje i u Srbiji i u regiji moći nastaviti da rade", rekao je Mićović za RTS, navodeći da Lukoil već traži alternativne puteve za derivate jer neće biti u mogućnosti osigurati dovoljne količine iz svoje rafinerije u bugarskom Burgasu.

Istodobno, Mićović smatra "sjajnom prilikom" da se u sadašnjim okolnostima američkih sankcija NIS, u kojem je sad 56% ruskog vlasništva, vlasnički vrati na domaći teren. "Neće biti jednostavno, neće biti ni jeftino, ali je sjajna prilika da se vrati u naše ruke vlasništvo nad rafinerijom", rekao je Mićović za RTS. On kaže da "ne mora bukvalno država biti vlasnik" i upravljati NIS-om, jer to može biti i domaći kapital i država ne mora "izravno biti uključena u upravljanje NIS-om". U osvrtu na američke sankcije, Mićović je naveo da je za osam mjeseci ove godine, od objave američkih sankcija ruskom energetskom sektoru, u Srbiju uvezeno više benzina nego tijekom cijele 2024. i 2023. ali i velika količina dizela, te da će to izvjesno trajati do kraja godine.

FOTO Ovo je mjesto novog stravičnog femicida. Žena u Rijeci izbodena umrla u stubištu
LUKOIL gas station
1/6
Ključne riječi
NIS JANAF nafta benzin Srbija Jelica Putniković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja