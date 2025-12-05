Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
NEDJELJOM U 2

Stanković otkrio tko mu je idući gost, tema je izazvala veliku pozornost: 'Nesposoban za ljubav. Onda postane i opasan'

Aleksandar Stanković, voditelj i urednik emisije Nedjeljom u 2
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
05.12.2025.
u 18:45

Zašto i kada društvene mreže negativno otječu na mentalno zdravlje mladh pogotovo djevojaka...i to je jedna od tema Nu2, napisao je Stanković uz najavu gosta, profesora Nevena Ricijaša

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebooku je najavio novu emisiju, čija će tema biti ekranizam. Otkrio je i da će gost biti prof. Neven Ricijaš s edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
- Zašto i kada društvene mreže negativno otječu na mentalno zdravlje mladh pogotovo djevojaka...i to je jedna od tema Nu2, napisao je Stanković uz najavu gosta. Tema je odmah izazavla pozornost gledatelja, koji su komentirali da će gledati i ovu emisiju. 

"Ako su društvene mreže jedine mreže koje hvataju čovjeka da ga imaju, onda će im to i uspjeti. Onda ga izvuku van da bude na suhom. Jedno vrijeme diše na škrge, a u drugom vremenu postane bolestan. Strahovito bolestan. Nesposoban za razlučivanje dobra i zla. Nesposoban za ljubav. Onda postane i opasan. Za druge. Za sebe. To je ono kad virtualno zamjeni realno. Ili kad virtualno čovjeka samelje i izbaci - centrifugalno", komentirao je jedan gledatelj. 

FOTO 191 cm ljepote! Naša misica prava je seks bomba
Aleksandar Stanković, voditelj i urednik emisije Nedjeljom u 2
1/14

Podsjetimo, u prošloj sezoni jedne od najdugovječnijih HRT-ovih emisija njezin autor odlučio je napraviti promjenu. "Nakon 24 godine mijenjamo koncept emisije. Cilj je da se nakon tih 55 minuta osjećate barem malo bolje", najavio je Stanković u rujnu uoči nove sezone u kojoj je odlučio kako više neće u goste dovoditi političare. Nakon prve emisije publika je bila podijeljena oko novog koncepta, a Stanković je tada poručio: "Krenuli smo u novom smjeru. Nekome se sviđa, nekome ne, al' nazad nema. Hvala što nas gledate!"

Najgledanija emisija u prošloj sezoni bila je ona u kojoj je gostovao Nikola Borić. “Nikola Borić. Čovjek koji je sve novce koje je zaradio u životu podijelio drugim ljudima i otišao živjeti u šumu. Zar to nije zanimljivo? Meni je to bilo hiper zanimljivo kao ideja i pozvao sam ga u goste i čovjek je prepričao kako je to izgledalo. I dan danas je on negdje tamo u šumama oko Papuka, i izaziva dosta kontroverzi svojim načinom života, ali u svakom slučaju to je bila jedna od najgledanijih emisija u prošloj sezoni”, kazao je Stanković u videu u sklopu kojeg je podijeljen i isječak Borićevog gostovanja.

Ključne riječi
showbiz Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Hrvatska Domoljubna Cuga
Hrvatska Domoljubna Cuga
20:11 05.12.2025.

Nedaj se Aco majstore i još dugo širi istinu i pravdu na hrvatskoj televiziji kao svoj na svome.

OT
otrovnijezik
19:26 05.12.2025.

Mladih djevojaka, normalno. Pogledajte samo novine, glasila, internet. Influ-gripozni nešto, Nives, Lile, Maja, Seve... a sve izoperirane, ne znaju pričati, debele ili bez škole a pune novaca. Pa normalno da mladi sve žele, sada i odmah a "prosta institucija" je najbrži put za to.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Tko želi biti milijunaš?
TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Student riskirao pa pogriješio na desetom pitanju; znate li odgovor?

Pitanje je glasilo: "Koja je država zapadne hemisfere službeno Istočna Republika?". Marko nije bio siguran u odgovor pa je posegnuo za preostalim džokerima. Nakon džokera "pola-pola" ostali su mu odgovori C: Surinam i D: Urugvaj, pa je za pomoć pitao i publiku, čiji su glasovi bili po 50 posto za svaki odgovor. Unatoč tom rezultatu, mladić nije htio odustati. Riskirao je rekavši odgovor C: Surinam, no tražio se Urugvaj, pa je napustio igru sa 150 eura u džepu.

Cary-Hiroyuki Tagawa
Video sadržaj
legendarni čarobnjak

Preminuo omiljeni filmski zlikovac, njegovo lice obilježilo je generacije

Iako je njegova filmografija impresivna, za milijune obožavatelja diljem svijeta Tagawa će zauvijek ostati Shang Tsung, zli čarobnjak iz franšize Mortal Kombat. Prvi put ga je utjelovio u kultnom filmu redatelja Paula W.S. Andersona iz 1995. godine, gdje je svojom prijetećom prisutnošću i legendarnom rečenicom "Your soul is mine!" postavio standard za filmske adaptacije videoigara

Video sadržaj
OBJAVA GANULA MNOGE

Biste li je prepoznali? Ova beba je danas naša poznata glumica, nedavno je i sama postala majka

No, ono što ovu objavu čini posebnom jest emotivna poruka kojom je Vitomira opisala dolazak svoje kćeri na svijet. "Padao je ogromni snijeg, a ona je došla u 02.05 dramatično, kako joj i priliči", započela je glumica svoju priču, slikajući živopisnu sliku hladne zimske noći prije 32 godine, kada je usred snježne mećave na svijet stiglo njezino prvo i jedino dijete. Već u prvoj rečenici osjeća se ponos majke koja u svojoj kćeri od prvog trenutka prepoznaje snažan i jedinstven karakter.

VELIKI KONCERT

VIDEO Članovi A-strana banda otkrivju nam detalje glazbenog spektakla u Tvornici kulture

Na legendarnoj pozornici nastupit će originalna postava A strana banda, koju čini 15 profesionalnih glazbenika uz osam vrhunskih vokala, sve pod vodstvom glazbenog producenta Nikše Bratoša i koproducenta zvuka Muca Softića. Atmosferu će dodatno usijati posebni gosti koje zasad ne otkrivaju, ali obećavaju pravi spektakl, kojeg sigurno neće nedostajati uz vrhunske instrumentaliste i mlade vokale.

Učitaj još

Kupnja