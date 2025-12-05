Stanković otkrio tko mu je idući gost, tema je izazvala veliku pozornost: 'Nesposoban za ljubav. Onda postane i opasan'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebooku je najavio novu emisiju, čija će tema biti ekranizam. Otkrio je i da će gost biti prof. Neven Ricijaš s edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

- Zašto i kada društvene mreže negativno otječu na mentalno zdravlje mladh pogotovo djevojaka...i to je jedna od tema Nu2, napisao je Stanković uz najavu gosta. Tema je odmah izazavla pozornost gledatelja, koji su komentirali da će gledati i ovu emisiju.

"Ako su društvene mreže jedine mreže koje hvataju čovjeka da ga imaju, onda će im to i uspjeti. Onda ga izvuku van da bude na suhom. Jedno vrijeme diše na škrge, a u drugom vremenu postane bolestan. Strahovito bolestan. Nesposoban za razlučivanje dobra i zla. Nesposoban za ljubav. Onda postane i opasan. Za druge. Za sebe. To je ono kad virtualno zamjeni realno. Ili kad virtualno čovjeka samelje i izbaci - centrifugalno", komentirao je jedan gledatelj.

Podsjetimo, u prošloj sezoni jedne od najdugovječnijih HRT-ovih emisija njezin autor odlučio je napraviti promjenu. "Nakon 24 godine mijenjamo koncept emisije. Cilj je da se nakon tih 55 minuta osjećate barem malo bolje", najavio je Stanković u rujnu uoči nove sezone u kojoj je odlučio kako više neće u goste dovoditi političare. Nakon prve emisije publika je bila podijeljena oko novog koncepta, a Stanković je tada poručio: "Krenuli smo u novom smjeru. Nekome se sviđa, nekome ne, al' nazad nema. Hvala što nas gledate!"

Najgledanija emisija u prošloj sezoni bila je ona u kojoj je gostovao Nikola Borić. “Nikola Borić. Čovjek koji je sve novce koje je zaradio u životu podijelio drugim ljudima i otišao živjeti u šumu. Zar to nije zanimljivo? Meni je to bilo hiper zanimljivo kao ideja i pozvao sam ga u goste i čovjek je prepričao kako je to izgledalo. I dan danas je on negdje tamo u šumama oko Papuka, i izaziva dosta kontroverzi svojim načinom života, ali u svakom slučaju to je bila jedna od najgledanijih emisija u prošloj sezoni”, kazao je Stanković u videu u sklopu kojeg je podijeljen i isječak Borićevog gostovanja.