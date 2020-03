Koronavirus se može prenositi i novčanicama: 'Koliko se zadržavaju ovisi o materijalu'

Kao jedna od mjera prevencije širenja koronavirusa je i izbjegavanje korištenja novčanica. Na njima se, naime, ovisno o materijalu od kojeg su napravljane, mikroorganizmi mogu zadržati od nekoliko sati pa sve do mjesec dana. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) stoga je da kupci plaćaju karticama i to po mogućnosti beskontaktnim.

Da se koronavirus može prenijeti i novčanicama, potvrđuje i Jasna Hrenović, mikrobiologinja sa Zavoda za mikrobiologiju na PMF-u.

- Mislim da može jer je i za druge viruse dokazano da mogu preživjeti satima. Po jednom centimetru kvadratnom zasigurno imamo više od 1000 mikroorganizama", kaže Jasna Hrenović, Zavod za mikrobiologiju PMF-a - kazala je Hrenović za Vijesti.hr.



Koliko će se virus ili bakterija zadržati na nekoj novčanici ovisi od čega je napravljena, na papirnatima bakterije mogu preživjeti cijeli mjesec, a na kovanicama tjedan dana. Neke banke u Kini i Koreji u pokušaju borbe protiv širenja koronavirusa počele su dezinficirati korištene novčanice.



- Postoji znanstveni rad koji pokazuje da je kineski juan izuzetno hrapave površine i mikroorganizmi na njima jako dugo preživljavaju i da je jedan od najnehigijenskijih novčanica na svijetu - govori Hrenović.

