Konzum, Nestlé i Sana donirali hrane za više od 1,6 milijuna eura

Konzum, Nestlé Adriatic i Sana Delikatese dobitnici su priznanja Najdonator, kojim se već 8. godinu zaredom nagrađuju tvrtke koje su donirale najviše hrane u Hrvatskoj. Cilj ove inicijative, koju je 2017. pokrenula zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, jest potaknuti odgovorno i održivo poslovanje, ali i istaknuti one tvrtke koje svojim djelovanjem pridonose borbi protiv bacanja hrane i siromaštva.

– Sva donirana hrana znači manje otpada, ali i više dostojanstva za one koji se s takvim izazovima svakodnevno bore. Kada sam pokretala ovaj projekt, željela sam pokazati da se poslovni uspjeh i društvena odgovornost mogu razvijati ruku pod ruku – rekla je Borzan. Kao pobjednik u kategoriji velikih tvrtki koje su prijavile najveću ukupnu prodajnu vrijednost donirane hrane bez PDV-a, Konzum plus je u prošloj godini donirao hranu u vrijednosti od 1,6 milijuna eura, što ga ponovno čini vodećom tvrtkom u Hrvatskoj po količini donirane hrane. Kao tvrtka koja već dugi niz godina sustavno pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija, u suradnji s brojnim humanitarnim organizacijama, Konzum je jedini koji je svih osam godina, koliko se nagrada dodjeljuje, osvojio titulu najdonatora.

– Dosad smo donirali više od 2600 tona hrane, ukupne vrijednosti veće od 7,76 milijuna eura, od čega samo prošle godine 505 tona, čime s jedne strane kontinuirano pomažemo najpotrebitijima, a s druge doprinosimo smanjenju otpada od hrane – izjavio je predsjednik Uprave Konzuma Zoran Mitreski na preuzimanju nagrade, istaknuvši kako su u tom maloprodajnim trgovačkom lancu sustav doniranja postavili još 2016. godine te su sve učinkovitiji.

U kategoriji velikih tvrtki koje su prijavile najveći udio donacija hrane u odnosu na godišnje prihode ovogodišnji pobjednik Nestlé Adriatic prvi se put našao među nagrađenima. Nestlé je lani donirao hranu u vrijednosti od 128,1 tisuću eura uz godišnje prihode od 80,57 milijuna eura.

– Kada je riječ o doniranju hrane, najvažnije nam je bilo uspostaviti efikasan sustav koji omogućuje da proizvode koji se neće stići prodati dovoljno prije isteka roka doniramo te da naši partneri osiguraju da hrana na vrijeme dođe do krajnjih korisnika – kazala je Helena Radić Bosanac, voditeljica korporativnih poslova tvrtke Nestlé Adriatic. Ta je tvrtka u 2024. uništila čak 60% manje hrane u odnosu na prethodnu godinu.

Tvrtka Sana delikatese pobjednica je u kategoriji malih i srednjih poduzeća koja su donirala najviše hrane u odnosu na godišnje prihode. Ova tvrtka s godišnjim prihodom od 1,94 milijuna eura donirala je hranu u vrijednosti od 24,6 tisuća eura, što čini 1,27% njezinih prihoda, ali i više nego dvostruko veću količinu donirane hrane u odnosu na godinu prije.

– Doniranjem hrane onima kojima je najpotrebnija nastojimo smanjiti bacanje i doprinijeti očuvanju okoliša, dok istovremeno pokazujemo da i mala poduzeća mogu ostvariti značajan društveni učinak u svojoj zajednici – izjavila je Silvija Repić, vlasnica i direktorica Sane, koja ovo priznanje nosi već šest godina.

– U Europskoj uniji svake se godine baci 59 milijuna tona hrane, dok si 42 milijuna građana ne može svaki dan priuštiti kvalitetan obrok. Hrvatska, nažalost, prati taj trend. Projekt Najdonator dokaz je da promjena dolazi kada se povežu humanost i odgovorno poslovanje. Nadam se da će ovo priznanje potaknuti i druge da se uključe jer nitko ne bi smio biti gladan dok se hrana baca – zaključila je Borzan.

Prema istraživanju Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije iz 2021., u Hrvatskoj se, podsjetimo, godišnje baci 286.379 tona hrane, od čega jestivi dio iznosi 106 tisuća tona. Uz 76% otpada od hrane koji nastaje u kućanstvima i 5% u ugostiteljskoj djelatnosti, 14% čine primarna proizvodnja uključujući OPG-ove, 3% prerada i proizvodnja, a 2% maloprodaja i ostala distribucija hrane. U usporedbi s drugim članicama Europske unije, RH je ispod prosjeka kad su posrijedi količine otpada od hrane po stanovniku. EU prosjek je 132 kg, a u RH 71 kg po stanovniku, od čega se 26 kg odnosi na jestivi dio. Međutim, prema izvoru nastanka, u EU se u prosjeku više hrane baci u proizvodnji i preradi, čak 20% te 7% u maloprodaji, a u EU kućanstvima 54%, što je 22% manje nego u Hrvatskoj.