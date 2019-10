Konzervativci pozvali na kastraciju psihičkih bolesnika, tvrde da je bilo slučajno

Torijevska stranka Islington Conservatives jutros se osramotila na Twitteru napisavši objavu s kojom pozivaju na kastraciju osoba sa psihičkim poteškoćama.

- Odlična inicijativa konzervativaca. Svi koji imaju bilo kakve problema s mentalnim zdravljem trebaju kastraciju i pomoć - stajalo je u objavi čija je prvotna namjera bila napisati 'nurture', tj. njegovati.

@Conservatives has @bbradleymp been writing your tweets for Islington ? Or is it just a mindset ? pic.twitter.com/2rptKahzIA

Ubrzo je uslijedilo brisanje objave i isprika: 'Dobro jutro, tvitali smo o mentalnom zdravlju i dogodila se pogreška koja je potpuno neprihvatljiva', objasnili su.

Good morning, we tweeted this morning about mental health and included a typo that was completely unacceptable. Please accept this as a genuine mistake and our sincerest apologies over this matter.