Kontroverza na američkom sveučilištu: Profesor dobio otkaz jer mu je predmet pretežak

Profesor organske kemije Maitland Jones Jr. dobio je otkaz na uglednom New York University (NYU) nakon studentske peticije koja tvrdi kako je njegov predmet pretežak za položiti. Otkaz je izazvao lavinu reakciju u akademskoj zajednici, a potom i bijesne reakcije roditelja i studenata koji tvrde kako će do dovesti do nižih standarda.

Jones Jr. dobio je otkaz u kolovozu nakon što je više od 80 studenata od ukupno njih 350 potpisalo peticiju u kojoj se žale na ocjene, način na koji se predaje te pomoć koju su dobili tijekom pandemije COVID-19.

Profesori kemije usprotivili su se odluci navodeći u otvorenom pismu kako su zabrinuti da bi taj slučaj mogao potkopati slobodu fakulteta i oslabiti nastavnu praksu, piše The Guardian.

"Svi smo na istoj strani da studenti uspiju, ali koristimo neusklađene i u mnogim slučajevima pogrešne metrike za procjenu uspjeha. Jedna od posljedica ove neusklađenosti je da naše djelovanje postaje vođeno strahom", navela je u tvitu profesorica Stephanie Lee koja je, među ostalim, potpisala pismo upućeno dekanima NYU-a.

