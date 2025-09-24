Konferencija o strateškom korištenju novih tehnologija: Što nas čeka na tržištu rada i u znanosti?

Međunarodna znanstvena konferencija "Central European Conference on Information and Intelligent Systems – CECIIS 2025", održana u Varaždinu, postavila je u fokus središnju temu koja će, kako je istaknuto, oblikovati znanost i industriju idućih godina. Riječ je o tzv. produktivnoj disrupciji koja se odnosi na strateško korištenje promjena i novih tehnologija poput umjetne inteligencije s ciljem stvaranja pozitivnih pomaka umjesto disrupcije, odnosno poremećaja koje te nove digitalne tehnologije donose.

– To znači da ne prihvaćamo promjene nasumično, nego ih usmjeravamo kako bismo redefinirali paradigme, poboljšali sustave i potaknuli napredak. U današnjem svijetu, u kojem se inovacije događaju brže nego ikad, produktivna disrupcija je ključna jer nam omogućuje da djelujemo proaktivno i oblikujemo budućnost umjesto da je pasivno promatramo – pojašnjava prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, predsjednica Programskog odbora konferencije CECIIS 2025. i redovita profesorica na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Ove godine konferencija je povezala znanstvenike i stručnjake iz 21 države, a predstavljeno je 87 znanstvenih radova, s naglaskom na središnju temu produktivne disrupcije koja prolazi kroz sve sektore, od pametne industrije i digitalne transformacije, preko AI-ja u zdravstvu i obrazovanju, do sigurnosti i kibernetičkih izazova. Među predavačima bili su prof. Julius Georgiou s ciparskog Sveučilišta i prof. Dennis Kolberg s Tehničkog sveučilišta primijenjenih znanosti u Lübecku. U fokusu je bila i tema utjecaja AI-ja na obrazovanje.

– Istina je da je brzina napredovanja umjetne inteligencije toliko intenzivna posljednjih nekoliko godina da nismo sigurni kakav će biti njezin utjecaj. No znamo da će svi zadaci u kojima se neće stvarno tražiti kreativni napor čovjeka u rješavanju problema biti izloženi izazovima. U industriji će to ići brže. Industrija postaje sve više produktivna, ali s manje radne snage. Pitanje je tko će biti kupci i kako će općenito izgledati tržište rada. Kakav će biti novi društveni dogovor? Kakva će biti geopolitička ravnoteža? Postoje novi imperiji koji imaju data centre i velike količine podataka, a ostale države kaskaju za njima. Znanost će se sigurno očuvati, a mnoga će znanstvena istraživanja biti ubrzana, poput primjerice genetskih i farmaceutskih istraživanja – kaže za Večernji list Begičević Ređep.