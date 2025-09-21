Nestaje li i vaše zanimanje? Stručnjaci otkrili koji će poslovi 'izumrijeti' u sljedećih deset godina

Danas smo sve svjesniji da umjetna inteligencija mijenja način na koji živimo i radimo, često preuzimajući zadatke koje su nekoć obavljali ljudi. To uključuje i mnoga zanimanja, gdje automatizacija i pametni algoritmi zamjenjuju rutinske ili repetitivne poslove, potičući rasprave o budućnosti rada i potrebnim vještinama. Stručnjaci tvrtke Linkee, koja se bavi softverom za automatizaciju zgrada, identificirali su 10 radnih mjesta koja će postati suvišna za isto toliko godina.

Zbog nezaustavljivog uspona umjetne inteligencije, mnoga se zanimanja suočavaju s tmurnom budućnošću kada je u pitanju ljudska radna snaga. Anketa je uzela u obzir rizik zamjene umjetnom inteligencijom, projekcije rasta uloga i podatke o javnom interesu da bi se smanjio broj karijera koje će najvjerojatnije uništiti robotski umovi. Ovo radna mjesta su izložena najvećem riziku od automatizacije do 2035. godine, prenosi Unilad.

Voditelj marketinga proizvoda: Sa službenom ocjenom rizika od 43 i vjerojatnošću automatizacije od 39 posto, prvo radno mjesto na ovom sumornom popisu je voditelj marketinga proizvoda. "Uloge s nižim rizikom nisu samo 'kreativne' ili 'strateške'. One su multidisciplinarne. Na primjer, voditelji marketinga proizvoda i marketinški analitičari rade na presjeku podataka, pripovijedanja i poslovnih ciljeva, što ih čini težima za zamjenu", objasnilo je istraživanje.

Grafički dizajner: Sljedeći na udaru su grafički dizajneri sa stopom zamjene umjetnom inteligencijom od 59 posto. "U svijetu u kojem je proizvodnja komodificirana, prednost pripada onima koji se prošire izvan jedne uloge i pretvore umjetnu inteligenciju u mjerljive rezultate", navedeno je u studiji.

Marketinški analitičar: S obzirom na zabrinjavajuću stopu rizika zamjene od 48 posto, marketinškim analitičarima bi se moglo savjetovati da primijene svoje vještine u drugim industrijama. "Marketinški stručnjaci i analitičari proizvoda ostvaruju niži rizik ne zato što ih umjetna inteligencija ne dotiče, već zato što djeluju na presjeku više karijera. Prednost nije u tome koliko brzo možete generirati, već u tome koliko se možete proširiti", rekao je Vahan Poghosyan, izvršni direktor tvrtke Linkee.

SEO stručnjak: "Androidi" su dobro pozicionirani da preuzmu mjesta SEO stručnjaka u uredu. "Uloge koje traju nisu one koje proizvode više. One su te koje odlučuju što je važno", komentirao je Poghosyan.

BTL marketinški stručnjak: Ovi stručnjaci bilježe samo rast uloga od 4,9 posto, a Linkee stručnjaci su objasnili da, ako žele ostati konkurentni, moraju kombinirati osnovne vještine s dodatnom disciplinom, razviti stvarnu fluenciju u AI-u, kretati se prema rješavanju problema i pozicioniranju te pokazati stvarni utjecaj kroz metrike povezane s prihodom.

Urednik video sadržaja: Mogu li se holivudske najave ili korporativni promotivni materijali umjetno stvoriti? Naime, rizik od zamjene AI-jem za urednike video sadržaja iznosi zastrašujućih 65 posto.

Voditelj radio promocija: Iako se radi o središnjim ulogama, studija Linkee pokazala je da imaju negativnu stopu rasta.

Agent za prodaju oglašavanja: Agenti za prodaju oglasnog prostora prodaju oglasni prostor raznim medijskim platformama, ali su u opasnosti da postanu irelevantni. "Prodaja oglasa već pokazuje –6,6 posto rasta. Tržište nam govori da ponovljivi poslovi više nisu rijetkost", objasnio je Poghosyan.

Specijalist za korisničko iskustvo: Drugo najvjerojatnije zanimanje koje bi moglo "nestati" je specijalist za korisničko iskustvo.

Radnici osiguravaju da korisnici imaju dobre interakcije s tvrtkama usklađujući njihove potrebe i očekivanja, no tužna je stvarnost da je ušteda troškova sada u porastu.

Copywriter: Copywriteri, odnosno tekstopisci, se službeno suočavaju s najtmurnijom budućnošću. Ovaj posao dobio je rizik zamjene od 85 posto. "Kako trošak riječi, uređivanja i standardnih kampanjskih operacija teži nuli, tako svaka uloga koja se temelji isključivo na rezultatima je pod pritiskom. Zato copywriting u našem modelu nosi 85 posto rizika zamjene", zaključio je Poghosyan.