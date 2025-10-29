Končar i Đuro Đaković ostvarili veću dobit nego lani

U prvih devet mjeseci ove godine Grupa Končar ostvarila je neto dobit od 167,6 milijuna eura, što je rast od 51 milijun eura odnosno 44 posto u odnosu na isto razdoblje lani. "Odlične rezultate ostvarili su svi segmenti poslovanja, a ključna društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori i Končar – Mjerni transformatori u svim segmentima poslovanja (prihodi, dobit, profitabilnost, novougovoreni poslovi) nadmašili su rezultate ostvarene u istom razdoblju prošle godine. Grupa Dalekovod također nastavlja s rezultatima koji su znatno bolji u odnosu na prošlogodišnje", poručuju iz te Grupe. Inače, EBITDA iznosi 183,5 milijuna eura i veći je za 44 milijuna eura u odnosu na ostvareni EBITDA-u za devet mjeseci 2024. godine. EBITDA marža iznosi, pritom, 20,1 posto, a lani je bila 19 posto.

Konsolidirani poslovni prihodi grupe Končar, pak, za prva tri kvartala ove godine dosegnuli su 925,8 milijuna eura što je za 180,5 milijuna eura ili 24,2 posto više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. U plusu je i Grupacija Đuro Đaković koja je poslovala s neto dobiti od 6,67 milijuna eura, što je za 3,3 milijuna i čak 96 posto više nego za devet mjeseci lani. Ova slavonskobrodska kompanija ostvarila je ukupni prihod od 106,9 milijuna eura, što je, pak, za 19,4 posto više nego lani. Pritom je Obrana imala povećanje prihoda za gotovo 36 posto, a Transport za 6,5 posto, dok je segment Industrija i energetika zabilježio blago smanjenje prihoda od 2,7 posto. U ukupnim prihodima najveći udio ima segment Transporta, 67,5 posto, dok Obrana ima udjel od 8,8 posto.

Ukupan izvoz u tri kvartala ove godine porastao je za 5,6 posto, na 75,6 milijuna eura. Iz kompanije su naveli i da ugovorenost poslova Grupacije do kraja 2025. iznosi 26,3 milijuna eura. U toj grupi očekuju da će do kraja godine održavati godišnji obujam proizvodnje vagona na razini sličnoj onoj iz 2024., a očekuju i daljnje proširenje portfelja transportnih i obrambenih proizvoda.

"Vidljivo je da je Grupacija Đure Đakovića ušla u stabilnu fazu poslovanja", zaključuje se u financijskom izvješću te kompanije. Nacionalni lanac marina ACI ostvario je, pak, u prvih devet mjeseci ove godine 32,5 milijuna eura ukupnih prihoda što je za milijun eura odnosno tri posto više nego lani. Najvažniji prihodovni segment otpada na usluge godišnjeg veza (47% prihoda), a najveći porast bilježe ACI marine Dubrovnik, Split, Skradin i Milna.

Ostvarena neto dobit u tom je razdoblju iznosila tri milijuna eura i 0,6 milijuna eura manje nego lani. Ukupni rashodi iznose 28,8 milijuna eura, što je povećanje od šest posto u odnosu na prošlu godinu. Najveći dio povećanja odnosi se na rast troškova osoblja u iznosu od 1,3 milijuna eura. "Fokus uprave ostaje na analizi rezultata i produljenju koncesijskih ugovora kao ključnom preduvjetu za daljnja ulaganja i razvoj", kaže Kristijan Pavić, predsjednik uprave ACI d.d.