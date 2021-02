Komunistički Laos: Kako 2021. izgledaju izbori u jednopartijskoj diktaturi

Laos danas ide na izbore! Vlada države u jugoistočnoj Aziji koja broji sedam milijuna ljudi danas će otvoriti birališta na koja će tamošnji birači pohrliti te će moći birati između kandidata – jedne stranke. Na vlasti je u toj zemlji, naime, Narodna revolucionarna stranka, klasična komunistička partija lenjinističkog tipa koja je na vlast došla 1975. i koju su “sitnice” poput pada Berlinskog zida zaobišle.

Na izborima se za 164 mjesta u tamošnjoj skupštini natječu 224 kandidata, malen dio su nominalno nezavisni kandidati, ali i oni su morali proći proceduru registracije za izbore koju je provela vlast te će se nakon izbora, kao i uvijek dosad, vlada suočiti s potpuno poslušnim parlamentom. Vladajućoj stranci ustav daje središnje mjesto te ona dominira svakim aspektom političkog života. Mnoge će hrvatske čitatelje to savršeno podsjetiti na razdoblje Jugoslavije. No, Laos je jedna od rijetkih zemalja koja je i nakon 1990. zadržala postojeći sustav. Kazne za kritiku vlade rigorozne su: aktivistica je 2019. zbog kritike vlade dobila kaznu od pet godina zatvora. Najpoznatiji aktivist civilnog društva Sombath Somphone nestao je 2012. i do danas mu se nije čuo glas.

Kako građanima nije dopušteno oblikovati politiku, a netko i to mora, 11. Kongres vladajuće stranke sastao se sredinom siječnja te je uredno odlučio o svemu. Lider zemlje, generalni sekretar partije Bounnhang Vorachith odlazi u mirovinu pa je stranka na njegovo mjesto dovela premijera Thonglouna Sisoulitha (na slici). Njegovo će pak mjesto zauzeti dosadašnji potpredsjednik i tako dalje. Kao i u svim slučajevima jednopartijskih diktatura, političarima je najbitnije napredovanje unutar stranke i establišmenta. Usto su u Laosu dodatno na cijeni rodbinske veze.

U siromašnom Laosu na vlast su komunisti došli 1975., 22 godine nakon što je zemlja izborila nezavisnost od Francuske. Četiri petine stanovnika žive na selu, uglavnom se bave poljoprivredom, pogotovo uzgojem riže. Zemlja graniči s Kinom, Mjanmarom, Vijetnamom, Kambodžom i Tajlandom.