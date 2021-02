Komunikologinja o Milanoviću: Nekontrolirano žonglira riječima, a dio ljudi se uvijek oduševi

Točno je godina mandata iza Zorana Milanovića. Obećao je biti "predsjednik s karakterom", ulazio u žestoke verbalne i sukobe na Facebooku, ne mareći komu će se svidjeti i kako će to utjecati na moguću utrku za drugih pet predsjedničkih godina. Je li do sada bio konstruktivni, a ne korektivni faktor, kako je najavio? Je li se dovoljno miješao u ključne probleme države ili je bio potpora vladi Andreja Plenkovića?

O svemu tome pričalo se u večerašnjoj HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Komunikologinja Smiljana Leinert-Novosel s Fakulteta političkih znanosti kaže da predsjednik Milanović spada u komunikatore koji njeguju spontani odnosno nekontrolirani stil.

- I tu je sve moguće - od čudnih usporedbi, čudnih slika, riječi koje ne biste mogli zamisliti u tom trenutku - to je sve na njegovom meniju. Što on pri tome radi? Kao izrazito obrazovan čovjek on vješto žonglira s tim riječima. Da li on time pogađa cilj? Jednim dijelom da jer se uvijek nađu ljudi koje on time oduševi. S druge strane ima sve više neprijatelja koji procjenjuju da to nije na nivou predsjednika države. Vi kad ste na takvoj poziciji morate voditi računa kakve će reakcije vaše riječi izazvati, ustvrdila je Leinert-Novosel.

Politolog Pero Maldini sa Sveučilišta u Dubrovniku komentirao je vijest koja je večeras objavljena da predsjednik Milanović neće podržati niti jednog od troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, da će ime svojeg kandidata otkriti uskoro te da će se oko toga pokušati dogovoriti s predsjednikom HDZ-a, odnosno, Vlade, ali i s predsjednikom SDP-a.

- Pitanje je zašto se o tome nisu dogovorili ranije ako se zna kada ističe mandat predsjednika Vrhovnoga suda. Postoji rupa u Zakonu, propisano je da predsjednik države predlaže kandidata, ali nema niti riječi o tome da li osoba koju on predloži mora proći natječajnu proceduru, rekao je Maldini istaknuvši da je u pitanju područje koje bi ustavno-pravni stručnjaci trebali interpretirati.

Predjednik Milanović je rekao kako smatra bespredmetnim zakon kojim je DSV ubačen u postupak biranja predjsenika Vrhovnoga suda. Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan ističe kako je predsjednik očito nezadovoljan činjenicom da se premalo sudaca sankcionira.

- DSV je izgubio na kredibilitetu i to je predsjednik sa svojom izjavom pojačao i otvorio pitanje koga mi to biramo, kako se suci postavljaju i je li itko ikada bio sankcioniran za svoje pogreške, kaže Macan.

Komunikacijska stručnjakinja s Veleučilišta VERN Nikolina Borčić ističe kako je Zoran Milanović jedini političar u Hrvatskoj koji je bio izabran za premijera i za predsjednika države.

- Nitko ne može reći da ne poznaje njegovu retoriku i sada se čuditi tom njegovom izričaju. Ja bih rekla da je njegova retorika ambivalentna, da ide u krajnosti. On s jedne strane zna dobro otvoriti temu ali vrlo često ne zna ili ne želi staviti točku nakon što neku temu otvori pa onda ode u tu pomalo svađalačku retoriku, etiketira, rekla je Borčić dodavši da rijetko tko u potpunosti može razumjeti predsjednikov slijed misli koji stoji iza tih usporedbi posebno ako uzmemo u obzir da kod nas ljudi vrlo površno slušaju političare.