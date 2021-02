Milanović o feminističkim udrugama: 'Nek idu kvragu sa zaštitom holivudskih razmaženih diva'

Prije točno godinu dana Zoran Milanović postao je predsjednik Republike Hrvatske. O svojoj prvoj godini mandata govorio je večeras u Dnevniku Nove TV.

Je li Vam dosadno nakon godinu dana na Pantovčaku?

Nije mi dosadno, to je poziv to je posao.

Po čemu ćemo pamtiti ovu godinu vašeg mandata?

To ćete vi morati ocijeniti. Što je najbolje? Ne mogu ja govoriti. Bilo je dobrih, manje dobrih, možda preimpulzivnih stvari.

Jel vam žao zbog nekih stvari?

Samo zbog nekih stvari ako sam nekoga nenamjerno nagazio. Nekada reagiraš defanzivno, ali to je sve u okviru pristojnog dijaloga. To nije uličarski, uličarske su psovke, kletve. Imali smo Mesića, on je bio sličan po tome. Stil Tuđmanov, moj, Mesićev, Josipovićev nije isti. Ljudi su jako dobro znali koga biraju. Nisu se iznenadili.

Kako komentirate odnos s premijerom?

U svim osjetljivim stvarima sam im davao podršku. Rekao sam da se protivim uvođenju izvanrednom stanju preko plota. Vidimo da neka grupa neizabranih ljudi odlučuje o našim slobodama. To je završilo na Ustavnom sudu. Trebate imati i hrabrosti i znanja.

I vi imate mogućnosti očitovati se ustavnom sudu?

Ja jedino mogu ulaziti u očajničke bitke s Ustavnim sudom i to ne želim raditi. Ja sam građanin Zoran Milanović, sud odlučuje jednako o mom zahtjevu kao o vašem. Imam veto, ali to nije u redu da radim pored oporbe.

Došao vam je prijedlog o imenima za Ustavne suce? Hoćete li ih prihvatiti?

Neću prihvatiti nijednu od tih osoba za predsjednika Vrhovnog suda. Razmišljam već o tome neko vrijeme. Nastojim da bude diskretno, ali da izađem na vrijeme s osobom koja je prihvatljiva meni i vladajućoj većini. Namjeravam razgovarati s predsjednikom vlade i HDZ-a i s predsjednikom SDP-a. Želim kompromis. Ovo dvoje kandidata se prijavilo kao za muzičku stolicu.

Neću ih odbiti. Gospodin Sessa će se vratiti na staro mjesto. Mog kandidata ćete na vrijeme doznati. Zakonska odredba nameće obaveze predsjedniku, a ovlasti nema. Kandidat za kojeg se odlučim može zapeti u Saboru, a može i proći. Ime možemo očekivati brzo, ali ne sigurno kako je bilo prije četiri godine. Zašto je netko prošle godine nakon 30 godina neki ministar koji je bivši ministar odlučio uvesti DSV kao poštanski ured. To nije u redu.

Kada će javnost čuti koji je vaš kandidat?

Na vrijeme. Neće biti kao prije četiri godine, kada je predsjednik Vrhovnog suda izabran “u zadnju mandatu.

Jesmo li, kada je u pitanju nabava cjepiva, izigrani od EU?

Svi su izigrani. Cjepivo dolazi i mislim da ćemo sada po ulici tražiti ljude da se cijepe. Cjepiva će biti. Tu je EU, tu su stvari malo zaškripjele. Cijepljena je moja supruga i ja sam cijepljen. Masa ljudi je cijepljena. Ljudi čekaju da ih se pozove. Kad pričamo o cjepljenju po redu, moramo znati što je red, ali reda nema.

S druge strane, pogledajte Mostar. U BiH nitko više ne nosi maske, nitko ne priča o koroni kao da je nestala.

Aktivni ste na Facebooku?

Ja sam na Facebooku dva puta mjesečno.

Rekli ste svojedobno da seksualno uznemiravanje nije uvijek isto?

Seksualno uznemiravanje nije isto. Nisu sve žrtve iste. Ja sam to usput dometnuo, a onda su me napali neki. Bombaši su otvorili kragujevke i krenuli na kundak, kada sam ja ono izjavio. Spomenuo sam holivudske dive kojima se moraš diviti dok su mlade, a kad su stare su žrtve. Napala me neka udruga. 99 posto ljudi u Hrvatskoj misli kao i ja.

Nepozvane osobe su me ispsovale. Gospođa čije ime neću spominjati je izbačena s vaše televizije, ruga se Auschwitzu, njome se bavio State Department…

Autonomne kuće za žene… To je sjajna plemenita aktivna uloga, međutim da se netko u svakom trenutku popne na noge…

Nek idu kvragu sa zaštitom holivuskih razmaženih diva koje su kao već planetarne glumice umjesto da udare nogom među noge tog Wiensteina odlučile 20 godina kasnije o tome pričati jer je bila u pitanju gaža od 10 milijuna kuna. To je klasno pitanje, neće kotlovničar uznemiravati predsjednicu uprave, nemoguće.

Zagrebački mitropolit Porfirije izabran za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve

Poznavajući gospodina Perića, on je čovjek koji je iznad standarda prije njega. Na njega će biti veliki pritisak. Ne vidim kako bi on mogao biti most između Hrvatske i Vučića. Njegova uloga tu nije bitna. Kad sam čuo da je izvučen iz šešira moja reakcija je bila super, dobro. Dosta je tu izazova.

Uskoro su lokalni izbori i izbori za gradonačelnika Zagreba. Hoćete li izaći na izbore?

Mene zanima u Zagrebu da Donji grad izgleda nešto što je dostojno Zagreba, a ne da izgleda kao štakornjak. Vjerojatno da neću izaći na izbore. Nećete me vidjeti na biralištu, jer će biti jasno za koga ću glasati.