Kolumbijski predsjednik izaziva Trumpa: Ajde, dođi po mene, ovdje sam

Kolumbijski ljevičarski predsjednik izdao je šokantan izazov Donaldu Trumpu nakon dramatične racije američkih specijalnih snaga kojom su uhvaćeni venezuelanski vođa Nicolás Maduro i njegova supruga zbog optužbi za trgovinu drogom. Gustavo Petro nije birao riječi dok napetosti u Latinskoj Americi rastu, izazivajući američkog predsjednika da 'dođe po njega' usred sve većih prijetnji američkom vojnom intervencijom u regiji.

„Dođi po mene“, izjavio je Petro u otvorenom javnom upozorenju usmjerenom izravno prema Washingtonu. „Čekam te ovdje. Ne prijeti mi, čekat ću te upravo ovdje ako želiš". Ovaj neobičan 'izazov' došao je nakon što je Trump nagovijestio da bi i sama Kolumbija mogla biti meta akcije u sklopu šireg američkog obračuna s navodnim mrežama trgovine drogom koje se protežu preko kontinenta. Petro, bivši gerilac i dugogodišnji kritičar američkog intervencionizma, udvostručio je svoj stav odbacujući bilo kakav upad strane sile na kolumbijskom tlu, piše Daily Mail.

„Ne prihvaćam invazije, rakete ili atentate, samo obavještajne podatke“, rekao je, inzistirajući da je spreman suočiti se sa svojim kritičarima izravno. Zahtijevao je „činjenice, a ne laži“, dok je žestoko kritizirao ono što je opisao kao ukorijenjenu korupciju u domovini, optužujući „kolumbijske političke mafije koje su nas osudile na 700.000 smrti i učinile nas najneravnopravnijom zemljom na svijetu“.

Ova žestoka retorika uslijedila je nakon eksplozivne američke operacije u susjednoj Venezueli koja je dovela do zarobljavanja predsjednika Nicolása Madura (63) i njegove supruge Cilije Flores (69). Maduro je u ponedjeljak izveden pred savezni sud u Manhattanu, gdje su odvijale i kaotične scene ispred suda dok su se prosvjednici sukobljavali, a policija je bila prisiljena intervenirati.

Nakon uhićenja Madura, Trump je izdao niz zloslutnih upozorenja vladama diljem regije, uključujući Kolumbiju, Kubu i Meksiko, zahtijevajući oštrije mjere protiv kartela droge i optužujući lidere da nisu zaustavili protok droge u SAD. Trump je izdvojio Petra u oštrim riječima. „On proizvodi kokain“, optužio je, tvrdeći da se droga izravno prebacuje u SAD. „Dakle, mora paziti na svoju guzicu“, rekao je Trump u subotu.

Ali kontroverza tu nije završila. Nakon Madurova uhićenja, Trump je sugerirao da Sjedinjene Države „preuzmu“ Venezuelu tijekom prijelaznog razdoblja, s oštrim fokusom na ogromne – ali propadajuće – rezerve nafte u zemlji. Tvrdio je da je venezuelanska naftna industrija dopuštena da propadne i rekao da će američke tvrtke ući i obnoviti je. „Naftne tvrtke će ući i obnoviti njihov sustav“, rekao je Trump. „To je bila najveća krađa u povijesti Amerike.“

Trump je nastavio optuživati Venezuelu da je izravno ukrala američku naftnu imovinu.„Nitko nikada nije ukrao našu imovinu kao oni. Uzeli su našu naftu od nas“, tvrdio je.„Uzeli su infrastrukturu i sva ta infrastruktura je trula i propala, a naftne tvrtke će ući i obnoviti je.“ Bijela kuća je navodno rekla naftnim tvrtkama da će obnova venezuelanskih naftnih postrojenja biti uvjet za bilo kakvu naknadu povezanu s prethodno zaplijenjenom imovinom.

Trumpov žestoki stav izazvao je oštre kritike – posebno s obzirom na pitanja oko njegove nedavne pomilovanja bivšeg honduraškog predsjednika Juana Orlanda Hernándeza, koji je bio osuđen za trgovinu drogom i osuđen na 45 godina zatvora u američkom zatvoru. Upitan o toj kontroverznoj odluci, Trump je inzistirao da je Hernández bio „vrlo nepravedno progonjen“. Sve ovo događa se u trenutku kada se Maduro suočio s onim što je državna odvjetnica Pam Bondi rekla da će biti „puni bijes“ američkog pravosudnog sustava.

Maduro i njegova supruga oboje su izjavili da nisu krivi. Tijekom izjašnjavanja, Maduro je rekao: „Nevina sam. Nisam kriv. Ja sam pristojan čovjek. Još sam predsjednik Venezuele. “Flores se predstavila kao „prva dama Venezuele“ i rekla da je „potpuno nevina“. Dok je sjedila na sudu, Flores je imala vidljive modrice na licu: jednu veličine loptice za golf na čelu, crvene obraze i ono što je izgledalo kao ožiljak iznad desnog oka. Tijekom saslušanja, njezin odvjetnik Mark Donnelly zatražio je da joj se napravi rendgenski snimak jer je zadobila „značajne ozljede“ tijekom zarobljavanja. Zadobila je „prijelom ili teške ozljede rebara“, rekao je Donnelly. Maduro je uhvaćen u ranim satima subote u Caracasu zajedno sa svojom suprugom Ciliom Flores tijekom visokorizične operacije koju je provela elita američke vojske Delta Force.

Par je uhvaćen u njihovom jako utvrđenom kompleksu nakon što je američka obavještajna služba pratila njihove pokrete. Maduro je navodno jurio zatvoriti debela čelična vrata do sigurne sobe sekunde prije nego što su američke specijalne snage upale u rezidenciju. Prema CNN-u, par je odveden iz spavaće sobe dok su spavali, bez američkih žrtava. Kasnije su helikopterom izvezeni iz Caracasa nakon što je Trump osobno odobrio misiju, koja je bila vođena CIA-inim nadzorom.