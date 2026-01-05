Naši Portali
MEĐUNARODNA BORBA PROTIV DROGE

Kolumbija će nastaviti surađivati ​​sa SAD-om u borbi protiv trgovine drogom

U.S. President Donald Trump returns to the White House from Florida, in Washington
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
1/4
VL
Autor
Tatjana Miščančuk/Hina
05.01.2026.
u 23:30

Benedetti je rekao da će kolumbijske operacije protiv droge biti usmjerene na laboratorije za drogu, kriminalne organizacije i njihove kampove.

Kolumbija će nastaviti surađivati ​​sa Sjedinjenim Državama u borbi protiv trgovine drogom koristeći washingtonske obavještajne podatke i tehnologiju, izjavili su u ponedjeljak iz vlade te južnoameričke države. "Vlada Kolumbije obavijestila je američku vladu... da ćemo nastaviti koordinirati i surađivati ​​u borbi protiv trgovine drogom", rekao je kolumbijski ministar unutarnjih poslova Armando Benedetti u videu s ministrom pravosuđa Andresom Idarragom koji je vlada poslala novinarima.

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je svog kolumbijskog kolegu Gustava Petra nazvao "bolesnim" i rekao da je moguća američka vojna operacija u zemlji. Tijekom vikenda, američke trupe ušle su u Venezuelu i zarobile predsjednika Nicolasa Madura, koji se u ponedjeljak na sudu u New Yorku izjasnio da nije kriv za optužbe za narkoterorizam.

Benedetti je rekao da će kolumbijske operacije protiv droge biti usmjerene na laboratorije za drogu, kriminalne organizacije i njihove kampove. "Nastavit ćemo naglašavati borbu protiv ove pošasti, posebno na kolumbijsko-venezuelanskoj granici", rekao je Idarraga. Kolumbija je kritizirala Trumpove nedjeljne komentare i rekla da bi svaki potencijalni američki upad bio "neopravdano miješanje".

Ministar obrane Pedro Sanchez rekao je da postoji "zlatna prilika" za jačanje međunarodne suradnje u borbi protiv trgovine drogom. SAD vrši pritisak na Kolumbiju da pojača tu borbu jer je uzgoj lista koke, sirovine koja se koristi za proizvodnju kokaina, porastao posljednjih godina. Petrova vlada tvrdi da je zaplijenila neviđene količine kokaina, uključujući gotovo 1.000 metričkih tona (milijun kilograma) u 2025.

