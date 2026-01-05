Naši Portali
AMERIKA PODIJELJENA

Samo 33 posto Amerikanaca odobrava američki napad na Venezuelu

Left Protest In Kolkata Against President Donald Trump Over Military Strikes On Venezuela
Foto: Hindustan Times
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
05.01.2026.
u 22:18

Ispitivanje Ipsosa za Reuters, provedeno u nedjelju i ponedjeljak, pokazalo je značajnu potporu među republikancima za vanjsku politiku koja uključuje širenje utjecaja na susjedne zemlje.

Tek svaki treći Amerikanac odobrava američki napad na Venezuelu i svrgavanje venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, a 72 posto je zabrinuto da će se SAD previše miješati u tu zemlju, pokazalo je ispitivanje Ipsosa za Reuters, čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak. 

Ispitivanje je pokazalo da 65 posto republikanaca podržava vojnu akciju koju je naredio predsjednik Donald Trump, u odnosu prema 11 posto demokrata i 23 posto neovisnih. Američke snage upale su u Caracas u subotu prije zore i uhitile predsjednika Nicolasa Madura sa suprugom. Odvedeni su u New York gdje će im se suditi zbog narkoterorizma.

Ispitivanje Ipsosa za Reuters, provedeno u nedjelju i ponedjeljak, pokazalo je značajnu potporu među republikancima za vanjsku politiku koja uključuje širenje utjecaja na susjedne zemlje.  Oko 43 posto republikanaca reklo je da se slaže s tvrdnjom: "Sjedinjene Države trebale bi voditi politiku dominacije nad zbivanjima na zapadnoj hemisferi", u odnosu prema 19 posto onih koji se s time nisu složili. Ostali nisu bili sigurni ili nisu odgovorili na to pitanje.

Ispitivanje, koje je obuhvatilo 1248 ljudi širom zemlje, pokazalo je da Trumpa podržava 42 posto ispitanika, najviše od listopada, i više nego u prosincu kada je imao potporu 39 posto ispitanika.  Ispitivanje je provedeno putem interneta i ima marginu pogreške od oko tri postotna boda.

Ključne riječi
Maduro Venezuela Trump SAD

