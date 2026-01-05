Naši Portali
REAKCIJE ESKALIRAJU

Danska premijerka: 'Ako Trump krene na Grenland staje NATO, staje sve...' To bi bio ozbiljan presedan

VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
05.01.2026.
u 20:05

Svako jednostrano američko djelovanje protiv Grenlanda predstavljalo bi presedan unutar NATO-a

Danska premijerka ponovno je reagirala na prijetnje američkog predsjednika. 'Prijetnje Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda treba shvatiti ozbiljno', rekla je Mette Frederiksen u intervjuu za televizijsku kuću TV2. Poslala je, između ostalog, ozbiljno upozorenje.

'Jasno ću reći da ako SAD odluči vojno napasti drugu zemlju članicu NATO-a, tada sve staje, uključujući NATO i time sigurnost koja je uspostavljena od kraja Drugog svjetskog rata', kaže premijerka. Svako jednostrano američko djelovanje protiv Grenlanda predstavljalo bi presedan unutar NATO-a.

Trump je u više navrata spominjao mogućnost da Grenland postane pripojeni dio SAD-a, navodeći njegov strateški položaj i bogatstvo mineralnih resursa. Nedavna odluka njegove vlade da imenuje posebnog izaslanika za Grenland izazvala je bijes u Danskoj, saveznici u NATO-u koja tradicionalno uživa bliske odnose s Washingtonom. 

Trump je rekao da bi i druge zemlje mogle biti predmet američke intervencije. 'Apsolutno nam je potreban Grenland', izjavio je američki predsjednik o otoku koji je dio Danske, članice NATO-a, u intervjuu za časopis Atlantic. Osim toga, za Air Force One dodao je i da im je 'Grenland potreban zbog situacije nacionalne sigurnosti', te istaknuo da će se Grenlandom baviti kasnije. 'Razgovarajmo o Grenlandu za 20 dana', kaže.  Američki predsjednik ranije nije isključio ni mogućnost uporabe sile kako bi osigurao kontrolu nad Grenlandom, golemim arktičkim otokom.

Frederiksen je i u nedjelju na internetskoj stranici danske vlade rekla da se Sjedinjenim Državama obraća vrlo izravno. 'Danska je, a time i Grenland, članica NATO-a i obuhvaćena je sigurnosnim jamstvom saveza', izjavila je i dodala da Danska već ima obrambeni sporazum sa SAD-om koji im omogućuje pristup Grenlandu, te da je povećala ulaganja u sigurnost u arktičkoj regiji.

'Stoga snažno pozivam Sjedinjene Američke Države da prestanu s prijetnjama prema povijesno bliskom savezniku te prema drugoj državi i drugom narodu koji su vrlo jasno rekli da nisu na prodaju', zaključila je.

Komentara 2

Pogledaj Sve
ČU
Čuružan
21:35 05.01.2026.

Evropski lideri nemaju ni snage ni hrabrosti ni moralnog kredibiliteta da osude ovaj mafijaški čin koji se dogodio u Venecueli. Tužno je gledati ovako nemoćnu i jadnu EU. Poražavajuće.

DA
darko122
20:32 05.01.2026.

Tramp je u pravu i priprema se za rat da bi pobijedio. Grenland treba dati USA pod hitno i dobrovoljno, postoje razne kombinacije. Ako to ne učinimo tada će EU i Ameri izgubiti rat od Rusa i Kineza koji već traje, samo ga većina ne razumije. Sjetite se Trampa kada je u prvom mandatu rekao zašto dajete novac Rusima za plin i naftu a od Amerike tražite da vas brani. Pamet u glavu i Grenland mirno dajte Americi svi dobijaju i EU i SAD i Grenland.

