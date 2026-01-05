Umalo incident u sudnici, Maduru dobacili 'Platit ćeš!', on uzvratio: 'U ime Boga, bit ću slobodan!'

Srušeni venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro u ponedjeljak se u američkom sudu izjasnio da nije kriv za optužbe za federalni krijumčarenje droge te se proglasio „nevinim” i „poštenim čovjekom”. „Ja sam nevin. Nisam kriv. Ja sam pošten čovjek, predsjednik svoje zemlje”, rekao je Maduro sucu.

Maduro se u ponedjeljak prvi put pojavio pred američkim sudom u slučaju optužbi za narkoterorizam, koje je Trumpova administracija koristila kao opravdanje za njegovo uhićenje i prebacivanje u New York. Odjeven u plavu zatvorsku uniformu, Maduro je, zajedno sa suprugom, izveden pred sud oko podneva na kratku, ali nužnu pravnu radnju koja će vjerojatno otvoriti dugotrajnu pravnu bitku oko toga može li se u Sjedinjenim Državama suditi protiv njega. Njegov sljedeći sudski termin zakazan je za 17. ožujka, obavještava NBC News.

Na samom kraju saslušanja Maduro se okrenuo i mahao okupljenima, što je potaknulo jednog muškarca da ustane i uputi poruku srušenom venezuelanskom lideru: „Platit ćete u ime Venezuele.” Na to je Maduro odgovorio: „U ime Boga, bit ću slobodan.” Madurova supruga Cilia Flores također se izjasnila da nije kriva. Sljedeće ročište zakazano je za 17. ožujka. Sudac je rekao bračnom paru da imaju pravo obavijestiti konzulat Venezuele o svojim uhićenjima. Maduro je optužen za nadziranje mreže trgovine kokainom koja je surađivala s nasilnim skupinama, uključujući meksičke kartele Sinaloa i Zetas, kolumbijske pobunjenike FARC i venezuelsku bandu Tren de Aragua.

Maduro je dugo poricao optužbe i govorio da su one izgovor ​​za imperijalističke planove za bogate venezuelske naftne rezerve. Dok se svjetski čelnici i američki političari suočavaju s izvanrednom otmicom šefa države, izdana je hitna naredba u Venezueli, objavljena u cijelosti u ponedjeljak. Njome se nalaže policiji da pretraži i uhiti svakoga tko je podržao američki napad u subotu.

Vijeće sigurnosti UN-a u ponedjeljak je raspravljalo i o zakonitosti i implikacijama američke vojne operacije. Rusija, Kina i ljevičarski saveznici Venezuele osudili su napad. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izrazio je zabrinutost zbog nestabilnosti u Venezueli i propitivao zakonitost Trumpovog napada, najdramatičnije američke intervencije u Latinskoj Americi od invazije na Panamu 1989. Američke specijalne snage u subotu su helikopterom upale u Caracas, razbile Madurov sigurnosni kordon i odvukle ga s praga sigurne sobe.

Madura, vezanih ruku, kao i njegovu suprugu Ciliju Flores u ponedjeljak ujutro su otpratili naoružani stražari u taktičkoj opremi iz pritvorskog centra u Brooklynu do helikoptera kojim su prevezeni prema sudu. Tužitelji tvrde da je Maduro bio umiješan u trgovinu drogom od trenutka kada je počeo služiti u venezuelskoj Nacionalnoj skupštini 2000. godine do imenovanja za ministra vanjskih poslova i kasnijeg izbora za nasljednika pokojnog predsjednika Huga Chaveza 2013. godine.

Savezni tužitelji u New Yorku prvi su put podigli optužnicu protiv njega 2020. u sklopu dugotrajnog slučaja trgovine narkoticima protiv sadašnjih i bivših venezuelskih dužnosnika i kolumbijskih gerilaca. Ažurirana optužnica objavljena u subotu dodala je neke nove detalje i suoptuženike, uključujući njegovu suprugu Ciliju Flores.