Koliko zarađuju šefovi strukovnih komora? Za 11 mjeseci dobio 451.000 kn bruto plaće!

Ponukan vlastitim i iskustvom svojih kolega, raspravom među pojedinim strukama, ali i proteklim izborima u Hrvatskoj liječničkoj komori koji su, podsjetimo, tjednima bili tema vijesti zbog međusobnih optužbi kandidata, doc. dr. sc. Domagoj Švegar odlučio je “pretresti” svaku strukovnu komoru u zemlji! Naime, na adrese 25 komora u Hrvatskoj ovaj docent s riječke psihologije poslao je zahtjev kojim traži broj njihovih članova i zaposlenih, radni status predsjednika i njegovu plaću, odnosno naknadu te koliko su potrošili u svrhu raznoraznih troškova poput putnih izdataka, kotizacija, reprezentacije itd. Tijekom prikupljanja ovih podataka naišao je na niz svakojakih reakcija, a svaku je nepravilnost prijavio kao što će, kaže, učiniti i sa svim komorama koje odbiju odgovoriti na postavljena pitanja.

Profesionalni predsjednik

– Pitanja smo poslali u sve komore koje postoje u Hrvatskoj s time da tu ne računamo pravne osobe koje u nazivu imaju “komora”, a nisu strukovne komore. Potaknuti smo velikim brojem nepravilnosti u radu tih komora, pitanjem članstva koje mnogi ljudi ne žele, no po zakonu moraju biti članovi i time što mnoge od tih komora imaju sudove časti kao mehanizam kojim njihove uprave imaju veliku moć. Sve ovo ima veze s transparentnošću institucija, ne može se reći “mi smo strukovna komora” i da ljudi plaćaju članarinu i nitko ništa ne pita – poručuje doc. Švegar uz kojega u ovom projektu rade njegovi kolege Nataša Ivanković, Dragan Vuletin i Ivica Milanja.

Dio pristiglih rezultata otkriva doista koješta u svijetu hrvatskih strukovnih komora. Tako je dosad, primjerice, najviši iznos plaće predsjednika lani prijavila Hrvatska komora inženjera građevinarstva kojem je, govori doc. Švegar, do 23. studenoga 2018. ukupna bruto isplaćena plaća bila 451.020,90 kuna. Kako kaže, riječ je o bruto 2 isplaćenom iznosu do spomenutog datuma, odnosno za 11 mjeseci 2018. Ovisno o olakšicama i visini prireza, riječ je o oko 18-19 tisuća kuna mjesečne plaće što iz te komore komentiraju time da je predsjednik radio na toj funkciji profesionalno i puno radno vrijeme te da su to iznosi slični onima u ostalim komorama.

Slat će požurnice

– Povjerenik za informiranje u više je navrata ustanovio razne nepravilnosti koje prijavljujemo, a dobili smo odgovore i iz drugih nadležnih institucija.

Pravo na odgovore imaju do 27. kolovoza, a svima koji nisu odgovorili tada ćemo slati požurnice. Neke komore, recimo, daju izvješća revizije, no kada to gledate, nije riječ o transparentnosti jer ogromni iznosi odlaze na stavku “ostalo”, a nitko ne zna što je ostalo – opisuje doc. Švegar i dodaje da nailaze na cijeli niz makinacija u funkcioniranju strukovnih komora. Među pristiglim je odgovorima i onaj Hrvatske komore inženjera elektrotehnike čiji predsjednik ima godišnji bruto 182.386 kuna dok su troškovi 149 tisuća kuna.

U Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara predsjednica je volonterka, a ukupni troškovi u prošloj godini odnosili su se na korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu od 4411 kuna.

U Hrvatskoj ljekarničkoj komori predsjednica nije zaposlena, nego radi za honorar čiji je ukupan bruto lani bio 265 tisuća kuna, putni troškovi 39 tisuća, a kotizacije na kongresima oko 18 tisuća kuna.

Iz Hrvatske komore dentalne medicine odgovorili su da je predsjednik lani primio godišnji bruto 65.625 kuna što je oko 3500 kuna neto, a za putne troškove isplaćeno je 36.338 kuna.