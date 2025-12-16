Naši Portali
Najnovije vijesti
UPOZORAVA SE NA PUNO PROBLEMA

’Strani radnici suočeni su s kršenjem prava i lošim uvjetima rada’

Šibenik: Strani radnici, dostavlja?i Wolta
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.12.2025.
u 18:32

“Kada tražimo pomoć sindikata ili pravnu zaštitu, poslodavci nam prijete poništavanjem radne dozvole. Poštujemo zakone i plaćamo poreze”, ali trebamo zaštitu

Spora i netransparentna procedura izdavanja dozvola, kršenja radničkih prava, loši uvjeti smještaja te izostanak odgovornosti digitalnih platformi glavni su problemi s kojima se suočavaju strani radnici u Hrvatskoj, upozoreno je u srijedu na okruglom stolu u organizaciji Novog sindikata. Glavni tajnik Novog sindikata Tomislav Kiš rekao je da se sindikatu posljednjih mjeseci obraća sve veći broj stranih radnika, osobito onih koji rade putem digitalnih platformi i agregatora, a koji su u najranjivijem položaju na tržištu rada.

– Postoje dvije kategorije stranih radnika – oni zaposleni u klasičnim tvrtkama s kolektivnim ugovorima i oni koji rade preko platformi. Ovi drugi praktički nemaju mogućnost kolektivnog pregovaranja, a odgovornost se prebacuje s platformi na agregatore – rekao je Kiš. Upozorio je na česta kršenja Zakona o radu, uključujući neisplatu plaća i prekovremenih sati, financijske kazne radnicima, prijetnje te loše i preskupe uvjete smještaja, navodeći primjere u kojima više radnika plaća visoke iznose za neadekvatan smještaj. Kritizirao je i neučinkovitost sustava nadzora, istaknuvši da inspekcijski postupci često ne rezultiraju stvarnom zaštitom radnika, već se svode na formalne kontrole bez ozbiljnih posljedica za poslodavce.

Taksist iz Bangladeša Rakibu Mukasan, koji u Hrvatskoj radi preko digitalne platforme Meta Mate, opisao je kako se ugovorene obveze u praksi ne poštuju te kako se radnicima bez objašnjenja odbijaju troškovi goriva, smještaja i raznih “administrativnih naknada” pa njihova stvarna mjesečna primanja padaju znatno ispod ugovorenih iznosa. Dodao je da radnici često nemaju uvid u obračun plaće ni informacije o tome tko je odgovoran za uvjete rada. – Kada zatražimo pomoć sindikata ili pravnu zaštitu, poslodavci nam prijete poništavanjem radne dozvole. Ne želimo biti ilegalni, poštujemo hrvatske zakone i plaćamo poreze, ali trebamo zaštitu i pomoć jer želimo raditi i prehraniti svoje obitelji – rekao je Mukasan.

Zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja istaknula je da se njihovoj instituciji javlja sve veći broj stranih radnika zbog neisplate plaća, prekovremenog rada, rada bez dozvole te neprimjerenih uvjeta smještaja i neprijavljivanja ozljeda na radu. Prema podacima Državnog inspektorata, koje je navela, prošle je godine ozlijeđeno 86 stranih radnika, od kojih je šest smrtno stradalo, dok je u inspekcijskim nadzorima zabilježeno više od tisuću stranih radnika koji su radili bez odgovarajućih dozvola. Saborska zastupnica Možemo! Jelena Miloš ocijenila je da je problem duboko ukorijenjen u zakonskom okviru: – Platforme su morale biti prepoznate kao poslodavci, a ne izuzete iz Zakona o radu. Time je otvoren prostor za masovno iskorištavanje stranih radnika. Na okrugli stol nisu se odazvali predstavnici Inspekcije rada i MUP-a, iako su, kako je istaknuto, upravo te institucije ključne za rješavanje problema. 
Njemačka mijenja smjer: Što je to smislio Merz?
radnička prava Možemo! Jelena Miloš Tomislav Kiš strani radnici

Komentara 1

WI
wice
18:46 16.12.2025.

I on je iz Bangladeša došao ovdje taxirati jer je to deficitarno zanimanje? Isto kao i dostava, gdje su naši mladi studenti mogli zaraditi ovi dovlače ljude kojima ja nebi niti orahe jeo iz ruku.

