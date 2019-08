'Za povećanje sam plaća, ali ne samo liječnika i učitelja, nego svih zaposlenika u Hrvatskoj'

Ministar financija Zdravko Marić nije u četvrtak želio komentirati ponašanje ministra zdravstva Milana Kujundžića i ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak, ali je poručio da iz njihove korespondencije i izričaja ispada kako je on protiv povećanja plaća, "što nije točno".

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je na sjednici Vlade poručio ministru zdravstva Milanu Kujundžiću i ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak da su oni, unatoč tome što ima razumijevanje za njihovo zalaganje da se riješe određeni zahtjevi sindikata iz njihovih resora, članovi Vlade, a ne sindikata.

Novinari su stoga nakon sjednice Vlade ministra financija upitali da to prokomentira, na što je on poručio da neće komentirati njihove načine rada, već može govoriti samo o svom načinu. Istaknuo je da on nikome ne šalje poruke putem javnih sredstava, ne govori tko bi što u svom resoru trebao raditi, a ono što ima za reći kaže na sastancima i brani argumentima.

"Ali iz takve vrste korespondencije i izričaja ispada da sam ja osobno ili Ministarstvo financija protiv povećanja plaća. To nije točno, dapače, vrlo sam za povećanje plaća, ne samo liječnika i učitelja, nego svih zaposlenika u Hrvatskoj, no u skladu s mogućnostima", kaže Marić.

Ponovio je kako je Vlada kolektivno tijelo, svaki njezin član koji nastupa javno ima odgovornost, a njegove riječi težinu.

"Od prvog dana aktivno radimo na politici plaća javnih i državnih službenika, uz dužno poštovanje prema svakom resoru i segmentu. Nitko u Vladi nije protiv povećanja plaća, ali sve skupa moramo uskladiti s mogućnostima. Ako govorimo o zdravstvenim djelatnicima, ne možemo zanemariti policajce, a isto tako kada govorimo o policajcima, ne možemo zanemariti inspektore, carinike ili učitelje ili djelatnike u kulturi", naglasio je.

Pri izradi proračuna sve vrijeme radili su vrlo proaktivno na pronalasku rješenja. "Uvijek imamo određenih izazova u realiziranju proračuna, ali to je moj posao, kao i ostalih kolega u Vladi, da se s tim izazovima borimo na adekvatan način i postignemo željene efekte postavljene kao prioritet", kaže Marić.