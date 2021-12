Koliko smo svjesni opasnosti od omikron varijante virusa

Prvi slučaj omikrona u SAD-u potvrđen je 1. prosinca, a prekjučer prema podacima CDC-a samo još pet američkih država nije imalo registriran niti jedan slučaj brzošireće varijante virusa koju je WHO etiketirao izrazito zabrinjavajućom jer se prema zasad dostupnim podacima udvostručuje za dan i pol do tri dana. Omikron varijanta virusa uzorkovana je u Botswani 11. studenoga i u Južnoj Africi 14. studenoga, te se u trenutnom europskom žarištu u UK-u prvi slučaj potvrdio 27. studenoga, dan nakon što je WHO toj varijanti dodijelio naziv omikron.

Jučer je agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) objavila da je potvrđeno 12.133 novih slučajeva omikrona u UK-u što je ukupno 37.101 i imaju sedam smrtnih slučajeva, zasad jedini u svijetu. Do kraja tjedna UK bi, dakle za manje od 30 dana mogao biti na 100.000 potvrđenih omikron varijanti. Usporedbe radi, čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus svojedobno je upozorio da je virusu (alfa varijanti) trebalo 67 dana da zarazi prvih 100.000 ljudi u svijetu, 11 dana za drugih 100.000, pa za trećih samo četiri dana, i nakon nešto više od tri mjeseca svijet je premašio milijun zaraženih i umrlo je više od 53.000 ljudi, a sada smo na 5,37 milijuna.

Velika je vjerojatnost da prvih 100.000 omikron varijanti već danima kola svijetom. ECDC jučer je objavio da je ta varijanta registrirana u 95 zemalja svijeta, od kojih je 28 zemalja EU/EEA. U tim se zemljama broj potvrđenih omikron varijanti virusa kretao od 12. prosinca 766, 1686, 2127, 2629, 3158 i jučer 4691. S tim da te brojke ni približno ne odražavaju stvarno stanje jer se odnose samo na slučajeve potvrđene s vremenskim odmakom potrebnim za sekvencioniranje, dok se PCR-om može postaviti sumnja pa je tako Danska jučer izvijestila da imaju ukupno 726 potvrđenih omikron varijanti od 14.726 mogućih. Dok je Norveška najavila da su potvrđeni svi od njihovih 16. prosinca navedenih 1792 mogućih slučajeva. Hrvatska ima osam potvrđenih slučajeva, s tim da je prošli tjedan Stožer izvijestio da su oko 200 uzoraka poslali ECDC-u na sekvencioniranje.

U Danskoj je 1. prosinca udio omikron varijante bio 1,7 posto, a već 9. prosinca 10,2 posto prema podacima danskog instituta Staten Serums Institute (SSI), te je bilo 14 hospitaliziranih s omikron varijantom virusa. Prema SSI-u 75 posto zaraženih bilo je cijepljeno dvostrukom dozom, pa stoga danske zdravstvene vlasti odlučile su ranije ponuditi svima starijima od 40 treću dozu. Čak i ako ne razviju teži oblik bolesti, sada i dvostruko cijepljeni predstavljaju opasnost za necijepljene, te bi o tomu trebalo voditi računa u kontaktu sa starijima i rizičnima.

Talijanska bi vlada mogla prekosutra odlučiti da uvede obvezan negativan test i za cijepljene koji žele ići u noćne klubove, i stadione, prema najavi Corriere della Sera, što Austrija za ulazak u zemlju traži od cijepljenih dvostrukom dozom. Nerecenzirana studija najvećeg zdravstvenog osiguravatelja u Južnoj Africi ukazuje da omikron probija zaštitu od dvostruke doze koja pada na 30 posto po pitanju zaraze, te 70 posto od teškog oboljenja za Pfizer cjepivo. Preporuke koje daju i WHO, CDC i ECDC, inzistiraju na ubrzanoj i pojačanoj kampanji cijepljenja boosterom jer treća doza značajno povećava zaštitu od varijante za koju se još ne zna koliko je stvarno opasna, ali svi stručnjaci ističu da je uz tako brzo širenje omikron izrazito opasan i u blažem izdanju.

Norveški institut za javno zdravstvo (FHI) iznio je zastrašujuće procjene od čak 300.000 dnevnih slučajeva zaraze i 3000 hospitaliziranih ako vlada ne poduzme nužne mjere.

Prema izvješću ECDC-a, iako se ograđuju da je riječ o malom uzorku, u nizu zemalja omikron se pojavljuje bez poveznice s putovanjima, što znači da se već slobodno širi pretežito asimptomatski ili s blagim simptomima. I to je podatak koji treba osobito zabrinjavati stanovnike zemalja u kojima se poput Hrvatske ne provode ni masovna testiranja. Moglo bi biti važno i u kakvom stanju koja zemlja dočekuje omikron varijantu, a osobito kao u našem slučaju gdje je zdravstveni sustav već barem dva mjeseca vodio iscrpljujuće bitke s delta varijantom za živote i više od 2000 hospitaliziranih, te više od 200 pa i 29 dana s više od 300 pacijenata na respiratoru.

Danska je na petstotinjak hospitaliziranih i šezdesetak na intenzivnoj skrbi. Austrija, druga zemlja iza Danske po broju testova, ima 40 posto cijepljenih boosterom, Danska 20,6 posto, a Hrvatska 7 posto, po podacima ECDC-a. Pitanje je koliko smo u Hrvatskoj uoči blagdanskih migracija osvijestili moguću opasnost od omikrona. Virus će nam to pokazati u siječnju.