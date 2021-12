Hrvatska među najgorim državama po procijepljenosti u EU, samo tri su države iza nas

Prema novim podacima koje je objavila Europska komisija, Hrvatska je među državama s najmanjom procijepljenosti u Europskoj uniji.

Europska komisija objavila je grafikon s podacima o procijepljenosti u državama Europske unije te o postotku osoba koje su primile dodatnu booster dozu. Riječ je o podacima od 10. prosinca.

Prema tome Hrvatska je na 24. mjestu, a iza nas su samo Slovačka, Rumunjska i Bugarska.

We still have to work hard to increase vaccination rates!



Vaccines are our best defence and COVID-19 is weighting too much on our health systems, society and economy.



We secured enough doses for all Europeans. Get vaccinated, or a booster dose, if you haven't already done so.