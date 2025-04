ANKETA Koliko ćete ove godine potrošiti novca za smještaj na moru?

Turistička sezona je pred vratima. Prema cijenama na oglasnicima u ovo vrijeme, i ove godine, čini se, čekaju nas više cijene kada sezona bude u punom jeku. Iako se može pronaći smještaj po pristupačnijim cijenama, za dio hrvatskih građana odlazak na more bit će još jedan pozmašni izdatak, a neki se možda neće niti moći priuštiti ljetovanje.

Kako je pisao Večernji list do ljeta još ima vremena za predomišljanje, ali ono što se sigurno neće promijeniti jest osjetljivost europskih putnika na cijene. Pritom nije nužno da budu niske, ne traži se ultimativno najjeftinije u ponudi, već da domaćini isporuče korektnu uslugu za traženu cijenu. U većini turističkih zemalja, uključujući Hrvatsku, skokovita poslijepandemijska poskupljenja uglavnom su zaustavljena i cijene su nerijetko išle gore tek za visinu inflacije, a osjetnije ako su objekti prošli neku veću renovaciju. O kojim se apsolutnim iznosima radi i što kaže usporedba cijena hotelskog smještaja u Hrvatskoj i kod mediteranskih konkurenata? Domaće je more, dakako, apsolutni broj jedan i lani se s 18,3 milijuna stranaca na Jadranu miješalo i oko tri milijuna domaćih gostiju. Ali hrvatske građane lako je svake godine sresti na ljetovanju i u susjedstvu.

Ove godine za hotelski odmor će im dostajati, ovisno o destinaciji, od šestotinjak do tisuću ili čak 1200 do 1300 eura. Konkretno, za sedam polupansiona u hotelu s četiri zvjezdice (hotel Theo Sunset bay Holiday Village) na južnom Cipru, s letom na redovnoj liniji iz Zagreba, trebat će u srpnju po osobi 1190 eura. Isti aranžman na grčkom Samosu (hotel Arion), s čarter letom iz Ljubljane, stoji 1099 eura. Cijena sedmodnevnog odmora na bazi polupansiona, s uključenim letom, u Draču (hotel Aragosta) iznosi 1020, a tek je nešto skuplje sedam dana u Dubrovniku (Grand Hotel Park), gdje je sedam polupansiona s uključenim letom u ljetnoj špici 1069 eura. U ovoj usporedbi najpovoljnija je Crna Gora. Sedam polupansiona u Bečićima (Hotel Bono) i sa zračnim prijevozom u srpnju se može dobiti za 908 eura po osobi. Za odmor u zemljama čija turistička ponuda počiva na all inclusiveu, što znači da gost praktički ne mora potrošiti ni euro više, treba ponajmanje novca. Sedmodnevni all inclusive paket u poznatom ljetovalištu u Tunisu Port el Kantaoui s uključenim letom u srpnju stoji samo 649 eura, a hotel El Mouradi također ima četiri zvjezdice. Kao i egipatski (El Karma Beach Resort) u Hurghadi gdje je isti aranžman 729 eura. U krugu all inclusive destinacija je i Turska, s cijenom hotela u Antalyji (Simply Fine Hotel Alize) od 999 eura po osobi.