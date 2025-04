Cijene u Rimu rastu iz sata u sat: Poskupjeli letovi, hoteli, suveniri... Provjerili smo iznose

Svi koji su došli u Rim posljednjih dana mogli su iz prve ruke pratiti kako u praksi funkcionira zakon ponude i potražnje, a iskusila je to na novčanicima i naša ekipa. Kako se odbrojavaju sati do jednog od najvećih događaja u posljednjih nekoliko godina, sprovoda pape Franje, neki zadovoljno trljaju ruke jer je zarada nikad veće, a cijene rastu iz sata u sat. Avionske karte u velikoj većini slučajeva odavno su rasprodane, a cijene su u nekim slučajevima u samo jedan dan skočile s oko 150 na 500 eura. Smještaj je također teško pronaći, a cijene su se od utorka do petka utrostručile pa je noćenje s doručkom za jednu osobu u hotelu sa 150 skočilo na preko 400 eura, a želite li provesti vikend u dvoje u Rimu, to će vas zadovoljstvo, barem što se smještaja tiče stajati oko 1000 eura, dok biste sljedeći vikend mogli proći i tri puta jeftinije.

Turistička zajednica grada Rima u petak prijepodne objavila je da se očekuje oko 320 tisuća noćenja u hotelima i 115 tisuća u apartmanima i drugim oblicima smještaja. Procjena je nastala dan ranije, pa se u TZ Rima ograđuju i kažu da bi stvarni broj mogao biti i veći kao i broj onih koji će odsjesti negdje drugdje. Rastu i cijene suvenira pa se tako početkom tjedna u blizini Vatikana moglo kupiti magnete za 50 centi ili jedan euro, što je priznajemo, jeftino, a danas su već cijene na 2-5 eura, dok se za ručno rađene magnete, barem tako na njima piše, traži i po sedam eura. Krunice, jedan od "must have" suvenira prodaju se po 20-30 eura pa naviše, a cijena varira i koliko ste daleko do Vatikana pa ćete u najbližim suvenirnicama istu krunicu platiti 50, a u okolnim daljim ulicama 25 eura. Godina je Jubileja pa su Rimljani navikli na gužve, a svoju priliku koriste i lovci u mutnom pa se na ulicama preprodaju razni "suveniri", punjači za mobitele upitne kvalitete, kišobrani i ostali hodočasničko-turistički asortiman gdje pak cijena ovisi o tome koliko ste sposobni u cjenkanju.

Cjenkanja pak nema s pojedinim taksistima, u Zagrebu popularno zvanim "šahistima" koji u druženju na haubi automobila pecaju putnike. Nama su tako ponudili da nas odbace do hotela udaljenog šest minuta vožnje za "skromnih" 30 eura. Dan ranije, vožnju smo u njihovom radio taxiju platili prihvatljivih devet eura. Što se hrane tiče, gladni nećete ostati jer doslovno na svakom koraku vreba vas konobar i želi da baš u njegov restoran sjednete i kušate neki od specijaliteta bogatih ugljikohidratima...pizza, pasta, lasagne, natpisi su koji iskaču sa svih strana. Dobrim restoranima, čini se, najbogatija je četvrt Trastevere gdje se ručak/večera za jednu osobu može pojesti u iznosu od 20 do 30 eura. Ako se odlučite na pizzu, cijene su slične zagrebačkima, na računu vas uvijek može iznenaditi "coperto" odnosno naknada za to što su vas uslužili, a često će vam i ljubazno ponuditi vodu kada sjednete za stol pa će vas na računu ljubazno zamoliti za još pet eura za bokal vode koji je natočen na slavini. Doduše, ne znamo, možda je to neka posebna voda iz akvedukta tj. vodovoda starijeg od Krista.

Šalu na stranu, da sumiramo na kraju, nekoliko stvari posebno nas je iznenadilo. Famozni "gelato" odnosno sladoled u blizini Bazilike svetog Petra pronašli smo za fascinantnih deset eura za porciju od dvije kuglice, stoga ne čudi izreka da nešto "košta kao svetog Petra kajgana". Dakako, jeli smo i jeftiniji gelato, ali zaključno, nije iznenađenje da Rim već godinama pati od posljedica masovnog turizma, a koje se posebno osjećaju u danima velikih događanja kao što su ovi. Posljedice su takve da cijene variraju i skaču u nebo redovno, no da uz dobru pripremu i skeniranje Google karata, recenzija restorana, Tripadvisora i sličnih servisa možete spasiti eura u novčaniku, a odlično se provesti u gradu koji je bogat kulturom, povijesti, arhitekturom i ljepotom toliko da svaki korak i pogled ima svoju priču, a memorija telefona izvući će deblji kraj poželite li sve to fotografirati.

