Kolak dobio četiri godine zatvora za štetu od 370 milijuna kuna

Vlado Kolak, jedan od onih kojeg mediji godinama zovu bivšim HDZ-ovim tajkunom, na Općinskom sudu u Novom Zagrebu nepravomoćno je osuđen na četiri godine zatvora i to zbog optužbi iz 2003., prema kojima se teretio da je raznim malverzacijama nekada uspješnu tvrtku "Prigorku", državu i vjerovnike oštetio za 370 milijuna kuna, a u taj iznos su uračunate i kamate.

Prema optužnici Kolak se teretio da je iskoristio činjenicu što je bio na čelu "Prigorke" kako bi između siječnja 2003. i druge polovice 2004. zlouporabama u gospodarskom poslovanju iz tvrtke izvukao preko 147 milijuna kuna vrijednu imovinu. Teretio se i da je za još 5,2 milijuna kuna oštetio i državu jer je utajio PDV i porez na dobit. Na objavi presude Kolak se nije pojavio, jer prema zakonu i ne mora, a tijekom suđenja na neke rasprave ga je dovodila i policija.

Tijekom suđenja se branio da je Prigorku spašavao od propasti no sud mu nije povjerovao.

- Imovina je na kraju završila u vlasništvu tvrtki njega i članova njegove obitelji. Možda mu je ideja i bila dobra ali mu je realizacija bila klimava - naveo je sudac Stjepan Đurinec obrazlažući presudu.

Sud je tijekom postupka rekonstruirao i kako se novac izvlačio. Utvrđeno je da je Kolak iz temeljenog kapitala Prigorke prvo na svoje tvrtke, u kojima je direktorica bila njegova supruga, prenio nekretnine ukupno vrijedne 147,2 milijuna kuna. Zatim je prikazao da je Prigorka postala većinski vlasnik njegovih tvrtki, da bi potom u studenom 2003. kao direktor Prigorke na sebe prenio udjele svojih tvrtki, čime je osobno postao vlasnik Prigorke. Sve to, navedeno je u obrazloženju presude, ništa nije platio. Nadalje, utvrđeno je i da je lažirao račune kojima je iskazivao pretporez, čime si je umanjio obvezu plaćanja PDV-a i poreza na dobit.

Kolak se po medijima zbog svojih "poslova" povlači godinama, a poslovni uspon počeo je na za hrvatsku pretvorbu i privatizaciju tipičan način. Početkom 90-ih stvorio je značajno bogatstvo, sudjelovao je u osnivanju HDZ-a, dok mu je brat bio saborski zastupnik. U javnosti se tada špekuliralo da ima neslužbenu zaštitu Gojka Šuška. Sve to je iskoristio za kupovinu udjela u Prigorki, a novac izvučen iz tvrtke je, prema nepravomoćnoj presudi prenio na svoje firme Phoenix Capitis i Termoblok.

Na stranicama novinskih crnih kronika je završio 1995. kada je na zemljištu u Sesvetama ubio Vjekoslava Puđaka. Prigorka se s mještanima sporila oko tih zemljišta, a Puđak je tvrdio da Kolak koristi političko zaleđe kako bi ukrao tu zemlju. Sudski postupak za to ubojstvo trajao je 12 godina, dva puta je proglašen krivim no presude su ukinute. Na trećem je suđenju oslobođen optužbi uz obrazloženje da se samo branio. Kada se ubojstvo dogodilo, Puđak je imao preko 70 godina, dok je Kolak imao oko 30. Kolak je tvrdio da ga je Puđak napao šipkom, te da se on od napada branio tako što je u njega ispalio hice iz pištolja pri čemu ga je ubio.