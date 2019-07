Kolač u osnovnim školama podijelili Školska knjiga, Alfa i Profil Klett

Točno 34.929 učitelja, profesora i nastavnika u osnovnim i srednjim školama diljem Hrvatske, koji predaju u razredima u kojima s jeseni počinje primjena “Škole za život”, završila je jučer sa službenim odabirom udžbenika po kojima će u sljedeće četiri godine predavati gradivo.

U konkurenciji 25 nakladnika

Na izbor su učitelji, nastavnici i profesori imali ukupno 289 udžbenika svih predmeta koje je priredilo 25 nakladnika, a po kojem će nastavnom materijalu raditi, nastavnici i učitelji odlučivali su samostalno, i to prvi put putem online aplikacije, kako bi, kazala je tako ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, spriječili pritisak nakladnika na same profesore.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 34,54 posto nastavnika srednjih škola izabralo je udžbenike Školske knjige

Naime, učitelji razredne nastave individualno su birali udžbenike za svoja odjeljenja, dok su u predmetnoj nastavi sadržaj birali aktivi kako bi udžbenike koji prate novu, takozvanu ministričinu “Školu za život”, a koji će dočekati učenike na klupama prvog dana škole, mogle naslijediti tri buduće generacije.

Tako je među nakladnicima za osnovne škole najviše učitelja, profesora i nastavnika biralo udžbenike Školske knjige – njih 34 posto. Odmah iza udžbenika Školske knjige, nastavnici su, njih 23,41 posto, birali udžbenike Alfe, dok su treći izbor učiteljima i profesorima u osnovnim školama udžbenici koje je priredio Profil Klett. Za tog se nakladnika odlučilo 20,78 posto profesora osnovne škole.

– Odabir udžbenika završen je u zakonskom roku i udžbenici po planu na jesen stižu u škole. Ovakav način odabira udžbenika, putem aplikacije koja je jamčila anonimnost nastavnika, među ostalim je i jasna antikorupcijska mjera s ciljem da se otkloni pritisak na njih. Uostalom, takav izbor prvi je put omogućio nastavniku da sam odabere udžbenik za svoj razred po kojem želi raditi – kazala je jučer ministrica Divjak. Prema listi izabranih udžbenika, škole su dužne same za svoje učenike naručiti knjige, a s obzirom na to da je država iz proračuna pristala platiti takvu kupnju, račune škole dostavljaju Ministarstvu obrazovanja. Dvosjekli je to mač – škole već sada moraju odabir proslijediti nakladnicima kako bi izbjegli eventualna kašnjenja udžbenika na jesen i kako bi sa sebe već sada otklonili mogućnost da budu proglašeni krivcima – jer Ministarstvo obrazovanja eventualna kašnjenja udžbenika, jasno je to sada, neće smatrati svojom odgovornošću.

Roditelji moraju voditi računa da uz 200 milijuna kuna, koliko država izdvaja za udžbenike učenika osnovnih škola u Hrvatskoj, oni moraju, ako jedinice lokalne samouprave ne odluče drukčije, kupiti radne bilježnice. Roditelji će u svakoj školi o tome dobiti jasne upute, s obzirom na to da novim usvojenim zakonom radne bilježnice se smatraju drugim obrazovnim materijalom. To znači da će nastavnici, profesori i učitelji sami odlučiti trebaju li njihovim učenicima i iz kojeg predmeta radne bilježnice pa je svaka kupnja unaprijed, prije jasno definiranog popisa nastavnika, trošak upravo za roditelje. S druge strane, učenici srednjih škola, kako gimnazija tako i strukovnih škola, svoje udžbenike sami kupuju – njih država neće nabavljati. Besplatne srednjoškolske udžbenike dobit će samo oni učenici koji su ove školske godine bili dio eksperimentalnih škola koje nastavljaju “testirati” sadržaj, od sljedeće godine drugog razreda srednjih škola.

Besplatan digitalni sadržaj

Što se tiče udžbenika za srednjoškolce koje su birali profesori, lista je nešto drukčija nego u osnovnim školama. Najviše se srednjoškolskih profesora odlučilo za udžbenike Školske knjige – 34,54 posto, drugo mjesto zauzeli su udžbenici nakladnika Profil Klett koje je biralo 16 posto profesora, a treće mjesto s 14,65 posto glasova nastavnika zauzeo je Element.

Svi učenici osnovnih škola koji će dobiti udžbenike s njima će dobiti i kodove za digitalne sadržaje iz svakog predmeta. Na kraju školske godine dužni su vratiti očuvane udžbenike, a ne bude li tako, roditelji će udžbenik koji su osnovnoškolci dobili morati platiti.

Ministrica Divjak održala predavanje na Nacionalnom stručnom skupu