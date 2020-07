Koja se ministarstva spajaju, tko su nova lica u Vladi

Iako je za buduću Vladu Andrej Plenković osigurao dovoljnu potporu novoizabranih saborskih zastupnika, njezin konačan izgled i broj ministarstava još uvijek nije utvrđen. Izvjesno je samo da će u novom mandatu ministarstava biti manje, no po posljednjim informacijama prijedlozi za spajanje pojedinih resora nailaze na velik otpor pa je moguće da će se od nekih planova koji su se neslužbeno spominjali ovih dana odustati. Kako doznajemo iz HDZ-a, na velikoj je kušnji plan o spajanju resora obrane i branitelja, i to zbog negativne reakcije braniteljske populacije. Da postoji mogućnost spajanja ovih resora u intervjuu za današnji Obzor potvrdio je i ministar branitelja Tomo Medved, ali uz napomenu kako konačna odluka još nije donesena i poruku da će Vlada, bez obzira na to što se na kraju odlučilo, i u ovom mandatu jednako intenzivno skrbiti o braniteljima. No drugi izvori iz HDZ-a govore da su se stranački dužnosnici našli pod pritiskom branitelja koji ne žele pripajanje svog resora bilo kojem drugom.

– Formalna odluka još nije donesena, ali od tog koncepta će se vjerojatno odustati. Zasebno ministarstvo branitelja trebalo bi ostati dok se ne dovrše neki važni projekti, primjerice osnivanje veteranskih centara – kazao nam je izvor iz vrha stranke.

Nije važan naziv

Turistički resor na velikoj je kušnji zbog COVID-19, ali ovih dana duhove u sektoru dodatno uzburkavaju i informacije da u novoj Vladi neće biti mjesta za zasebno Ministarstvo turizma. Mnogi uspjeh i snagu sektora poistovjećuju sa samostalnim ministarstvom, ali ima i pragmatičnijih koji se fokusiraju isključivo na sadržaj, a on u jednoj funkcionalnoj i efikasnoj Vladi ne mora ovisiti o nazivu ploče istaknute na pročelju. Hoće li Gari Cappelli definitivno biti posljednji hrvatski ministar turizma, znat će se već za koji dan. Zasad, kako doznajemo, većina argumenata preteže upravo u korist spajanja turizma s nekim drugim resorom. Pritom još su uvijek u optjecaju čak tri mogućnosti. Po jednoj, ovu bi se snažnu gospodarsku granu prislonilo Ministarstvu gospodarstva. Tom je planu najveći prigovor veličina. Prema drugom scenariju turizam bi pod kapu Ministarstva regionalnog razvoja, a prema trećem ga se spaja s Ministarstvom kulture što je viđeno rješenje u nekim zemljama, no većina naših sugovornika suglasna je da je ovo najmanje realna opcija i da će se ovaj resor vjerojatno spojiti s regionalnim razvojem i fondovima EU. Za razliku od brojnih nepoznanica, turistički kuloari već znaju i kandidate za čelnu poziciju uprave za turizam u tom nekom novom, zajedničkom ministarstvu. Više sugovornika uvjerava kako je jedini ozbiljni kandidat glavna Cappellijeva savjetnica Barbara Mesić. Ona nam se jučer nije javljala na telefon, ali upućeni kažu da je takav rasplet događaja, u slučaju spajanja turizma s nekim drugim resorom, prilično izvjestan. Štoviše, naši nas sugovornici uvjeravaju da je prva Cappellijeva suradnica obavila načelne razgovore o svojoj budućoj poziciji, ali i da joj je podršku već iskazala i nekolicina čelnih ljudi hrvatske turističke industrije.

Tko sve zadržava poziciju

Kako god, ne bi čudilo da taj resor, u konstelaciji u kojoj bi u sklopu nekog ministarstva postojala uprava za turizam te kao rukovodeća osoba državni tajnik za turizam, dopadne baš ženi. Naši sugovornici potvrđuju da je Plenkovićeva namjera da, među ostalim, u svojoj novoj Vladi osigura i respektabilan broj žena, nakon što je ženska kvota izostala na HDZ-ovim listama na parlamentarnim izborima.

U tome bi mu mogle pomoći i nacionalne manjine, odnosno SDSS, kojem će pripasti mjesto potpredsjednika Vlade zaduženog za društvene djelatnosti i ljudska prava. Kuloari su jučer spominjali da bi na ovo mjesto mogla doći Snježana Vasiljević, izvanredna profesorica na zagrebačkom Pravnom fakultetu. Ovu informaciju pokušali smo potvrditi i u SDSS-u, no u toj su stranci ostali “zakopčani” i poručuju tek da će stranačka tijela o tome odlučiti idućeg tjedna.

U HDZ-ovoj kvoti ministarska mjesta mogla bi pak zauzeti Nataša Tramišak, ako ne završi u regionalnom razvoju i fondovima EU, za koje se kao moguće rješenje spominje i Nikolina Brnjac, sada državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova. Uz njih, ministarsku poziciju, i to onu na čelu resora graditeljstva i prostornog planiranja mogla bi preuzeti i Mirjana Čagalj, sadašnja potpredsjednica HGK za graditeljstvo i promet.

Hrvatsku diplomaciju, po novim informacijama, i dalje bi trebao voditi Gordan Grlić Radman, a pozicije će, kako smo već pisali, izgledno zadržati Davor Božinović, Vili Beroš, Oleg Butković i Zdravko Marić. Tomislav Ćorić trebao bi zauzeti čelno mjesto u objedinjenom resoru gospodarstva i energetike, Ivan Malenica će po svoj prilici zauzeti poziciju ministra pravosuđa i uprave, a Josip Aladrović ministra rada i socijale. Ostanak u Vladi zajamčen je i Tomi Medvedu, a na kojoj poziciji, ovisit će o konačnoj odluci o spajanju resora obrane i branitelja.