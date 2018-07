Kod Zlarina planuo gliser i potonuo

Dojava o požaru na gliseru na poziciji otočića Vela Sestrica je zaprimljena u subotu u 18.20 sati.

Službenici MRCC Rijeka slijedom zaprimljenih informacija odmah su pokrenuli spasilačku akciju u koordinaciji sa Lučkom kapetanijom Šibenik, dok su, na poziciju nesreće slijedom obavijesti ŽC 112 prvi doplovili službenici Pomorske policije Šibenik, koji su se u trenutku dojave nalazili najbliže mjestu nesreće.

- U akciju su angažirani i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zlarin i Javne vatrogasne postrojbne Šibenik, koji su po dolasku na poziciju odmah započeli sa gašenjem požara, no gliser je u 19.15h u potpunosti izgorio te je i potonuo na poziciji nesreće, srećom, bez žrtava i ozlijeđenih, budući da je u trenutku izbijanja požara na gliseru boravio samo voditelj, ujedno i vlasnik plovila, I.J., državljanin Republike Hrvatske, koji se spasio iskakanjem u more i plivanjem do obližnje obale - izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Temeljem podataka prikupljenih tijekom trajanja spasilačke akcije utvrđeno je kako je stradao gliser dužine 9 metara, hrvatske zastave koji je u trenutku potonuća u spremniku sadržavao oko 70 litara pogonskog goriva tipa benzin i koji trenutno nije iscurio u more. Na mjestu potonuća nije zabilježeno onečišćenje mora i morskog okoliša.