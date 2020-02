Koalicija je stabilna, HDZ će se do kraja držati Bandića

Raspad koalicije, svađa i kaos, a posljedično možda i prijevremeni parlamentarni izbori – nema scenarija koji se “pretresao” nije u ni 48 sati otkako je u zagrebačkoj Skupštini pao Generalni urbanistički plan (GUP). HDZ je odbio glasati za njega, podsjetimo, što su objasnili činjenicom da ne žele povući svoje amandmane, dok im je neizglasavanje dokumenta sada zapravo odgovaralo s obzirom na unutarstranačke izbore koji im slijede. I Hrvatska demokratska zajednica, ali i zastupnici iz stranke gradonačelnika Milana Bandića, odmah su kazali da mir u njihovoj kući zajedništva ništa ne može narušiti, dok se oporba, logično, obradovala jer se partnerski brod zaljuljao.

“Bit će još igrokaza”

– Možda idemo na izvanredne parlamentarne izbore, sve je otvoreno. Možda je ovo početak izbjegavanja unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Možda je gradski HDZ odbio poslušnost predsjedniku stranke Andreju Plenkoviću – odmah nakon što je HDZ odbio dignuti ruku za Bandićev GUP rekao je SDP-ov Rajko Ostojić pa dodao da, zapravo, postoji “cijeli niz scenarija” koji bi se mogli dogoditi. Da se njihov zastupnik ipak možda malo zaletio s izjavom, kazali su nam, pak, njegovi kolege iz gradskog ogranka njegove stranke.

– Bili smo sretni jer ipak je to bila svojevrsna pobjeda. Govorili smo mjesecima o štetnosti dokumenta i obradovali smo se što nije prošao. Na umu treba ipak imati da su Bandić i Plenković partneri i da je i ovo odbijanje GUP-a vjerojatno neki njihov dogovor. Pa vidjeli ste do kraja sjednice da je HDZ glasao za sve ostale gradonačelnikove prijedloge – govore nam u gradskom SDP-u. Da ni najmanje ne strahuje za dobar odnos s prvim čovjekom metropole, kazao je danas i premijer Plenković odgovarajući na pitanje boji li se Bandićeve odmazde.

– Ne, tu je situacija vrlo jasna, što se mene tiče, to otklanjamo – rekao je premijer pa dodao kako se suradnja Bandića i zagrebačkog HDZ-a ne mijenja, a istaknuo i da cijeni što su bandićevci u Saboru “podržali sve što je bitno”. Da je to i razumljivo, ustvrdila je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, koja je kazala da “žetončići zagrebačkog gradonačelnika u Saboru istinski i duboko zapravo pripadaju predsjedniku Vlade Plenkoviću”.

– Ne treba slaviti, kada je posrijedi brak između HDZ-a i Milana Bandića, on i dalje traje. Bit će malo koškanja, malo će se buniti, bit će još malo igrokaza, ali ovu saborsku većinu imat ćemo do izbora. Stabilno je to i mislim da nema neke bojazni da će se HDZ do kraja mandata držati Bandića – objasnila je Mrak Taritaš. U analize su se dali i mostovci.

O GUP-u na sjednici u svibnju

– Mi smo kao stranka kratko u politici, ali dovoljno dugo da znamo da jedino do čega je stalo svima ovima koji se danas vrte u politici jesu fotelje. I oni sami znaju da, dogodi li se bilo kakav raspad njihove koalicije, neće više vidjeti fotelju ni na jednom mjestu u nekoj vlasti. Ništa se dramatično neće dogoditi – rekao je Božo Petrov, dok je HDZ-ov ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić kazao kako ne misli da će uskraćivanje podrške Bandiću na lokalnoj razini bilo kako utjecati na nacionalnu.

Razlog za to, smatra, pak, predsjednik HSS-a Krešo Beljak, jest činjenica da “Bandić više ne vlada svojim žetončićima u Saboru jer su oni više za premijera Plenkovića nego za njega”. Demantiraju to upravo gradonačelnikovi saborski zastupnici, koji kažu da oni sami dobro znaju kojem klubu pripadaju. Što se gradskog HDZ-a tiče, s koalicijom je također sve u redu. I, kako kažu, bit će.

– Dogodilo se što se dogodilo, sad ćemo se koncentrirati na svoje stvari. Čekaju nas izbori u stranci, onda ćemo vidjeti kako dalje – kažu nam u zagrebačkom HDZ-u, u kojem ističu da ponovni dolazak GUP-a na sjednicu gradskog parlamenta krajem svibnja za njihovu stranku i nije najsretnija opcija. Bit će to uoči parlamentarnih izbora, pa bi se prihvaćanje plana tad moglo negativno odraziti na HDZ-ove rezultate za Sabor. HDZ bi moglo spasiti odluči li se Bandić na izradu GUP-a ispočetka jer će to značiti novu javnu raspravu i traženje suglasnosti Ministarstva, što bi se, u teoriji, moglo razvući do poslije izbora.

VIDEO Anka Mrak Taritaš u studiju Večernjeg lista o mogućoj kandidaturi za gradonačelnicu Zagreba