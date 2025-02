Koalicija ide dalje, barem iduća dva, tri tjedna, dok u Saboru nema glasanja

Parlamentarna većina HDZ-a i DP-a nastavlja dalje, čak i ako DP-ov Josip Dabro, njezina presudna, 76. ruka, završi u istražnom zatvoru. Sukus je to poruka otposlanih iz stranaka većine uoči i nakon današnjeg koalicijskog sastanka, nakon kojega je pred novinare, nakon višetjednog izbjegavanja kamera, ovoga puta izišao predsjednik HDZ-a, premijer Andrej Plenković. On je izvijestio o DP-ovu stavu da čvrsto stoji uz koaliciju te da i dalje želi participirati u izvršnoj vlasti i parlamentarnoj većini, iako je stranka Ivana Penave najavila da će svih njezinih osam zastupnika danas glasati protiv zahtjeva Državnog odvjetništva da se Dabri skine zastupnički imunitet kako bi se omogućilo donošenje odluke o njegovu pritvaranju.

– Što se tiče DP-a, što se tiče nas, a vjerujem i što se tiče gospodina Dabre, to ne bi trebalo utjecati na funkcioniranje većine – rekao je Plenković, uvjeren kako se radi o stvari koja se tiče isključivo Dabre. Plenković očekuje i kako Dabro, ukoliko sud odluči da treba u istražni zatvor, u njemu neće dugo boraviti jer DORH nema velik broj svjedoka koje bi trebao ispitati vezano uz snimke Dabrina pucanja iz pištolja i automatske puške. Uvjeren je i kako će Dabro nakon izlasku iz pritvora, ako mu bude određen, nastaviti podržavati njegovu vladu, što je, kako se neslužbeno moglo čuti, na koalicijskom sastanku partnerima obećao i DP-ov Ivica Kukavica.

Ova uvjeravanja, doduše, nisu previše umirila manje koalicijske partnere. "Živi bili pa vidjeli", komentirao nam je neslužbeno jedan od njih nakon koalicijskog sastanka, što i ne čudi s obzirom na raniju Dabrinu izjavu da bi za DP "bio mazohizam da vam zatvaraju ljude, a vi dižete ruke i držite nekog na životu. A da u to, bez obzira na garancije iz DP-a, ni sam nije siguran, dao je naslutiti i Plenković koji je, odgovarajući na novinarska pitanja, jasno dao do znanja kako bi najsretniji bio da Dabro privremeno zamrzne zastupnički mandat i tako oslobodi koaliciju od neizvjesnosti ima li ili nema većinu.

– Na njemu je da promisli hoće li držati mandat do kraja, na njemu je i šansa da jedno vrijeme napravi korak unazad, da riješi svoj problem i vrati se nakon što ga riješi, ili da drži mandat i prolazi kroz određene situacije koje nisu ugodne njemu, a nama još manje – rekao je Plenković. Koalicija, dakle, zasad ide dalje, barem kroz naredna dva ili tri tjedna, do kada u Saboru nije predviđeno nikakvo glasanje, što znači da HDZ za to vrijeme formalno i ne mora skupljati 76 ruku za kvorum i donošenje zakona. A što ako se ta situacija odulji ili ako Dabro ostane pri stavu da bi njegova ruka za većinu nakon pritvora bila mazohizam, odgovor na to pitanje Plenković danas nije dao.

– O tom potom. U ovom trenutku nema ničeg urgentnog ni dramatičnog – rekao je Plenković, odbijajući ideju da DORH Dabru kazneno goni zato što je to tražio netko iz HDZ-a. Vladi nije cilj ugroziti stabilnost vlastite većine, poručio je Plenković, procjenjujući kako DORH "očito ima neke materijalne dokaze" te kako pravosudna tijela i nisu imala prostora zanemariti objavljene snimke Dabrine pucnjave. – Na njemu je sada da sagleda okolnosti u kojima se nalazi, da pogleda element svoje političke odgovornosti, želi li s problemom koji ima veze samo s njim, ni s kim drugim, taj teret prevaliti i na druge ljude – poručio je Plenković svom donedavnom ministru poljoprivrede.