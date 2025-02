Plenković: 'Dabro ima problem, ne mi, a što se predsjednika Milanovića tiče ovo je prava istina...'

Glavno pitanje u Hrvatskoj danas je imamo li Vladu ili ne. Sve što se događalo oko bivšeg ministra Josipa Dabre kojemu prijeti zatvor, unijelo je nemir u Sabor. On je rekao da se zatvora ne boji, a svoj mandat ne da nikome. Naime, Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) u utorak je jednoglasno podržalo skidanje imuniteta zastupniku DP-a Dabri radi vođenja kaznenog postupka na zahtjev DORH-a O ovome se očitovao i predsjednik Zoran Milanović. Predsjednik je osim toga rekao i da ga je vlada obavijestila o svom stavu o rezoluciji o Ukrajini, ali i da ga o tome nije konzultirala, čime je prekršila ustav koji određuje da su predsjednik i vlada sukreatori vanjske politike. Hrvatska vlada potom je odbacila Milanovićevu tvrdnju, kazavši da je Pantovčak obaviješten i da nije imao nikakvih primjedbi. Sve će uskoro komentirati i Andrej Plenković:

- Što se tiče koallicije, imali smo sastanak cijele, a i s DP-om. Oni su čvrsto uz Vladu, žele stabilnost i normalno funkcioniranje. Sve što se tiče Dabre, ne bi trebalo utjecati na funkcioniranje Vlade i parlamentarne većine. Vjerujemo da će on svoje pitanje rješavati na odgovarajući način, a to neće ugroziti funkcioniranje većine. Najbitnije je da konačnu procjenu donosi DORH, a ne mi koji to promatramo kao građani. Izabrani smo da bismo radili za korist hrvatskih građana na to ćemo se i fokusirati - rekao je.

Na sastanku smo govorili i o ratu u Ukrajini: - Što se tiče vanjsko političkih tema, radi se o godišnjici početka rata u Ukrajini, koji traje već tri godine. Hrvatska je dala veliku pomoć i potporu, taj rat tiče se svih. Što se tiče zbivanja u UN-u, to nije dobro pojašnjeno. Ja sam svim u koaliciji objasnio. U UN-u postoje dva tijela, opća skupština u kojem su sve članica te vijeće u kojem je 15 članica. Rezolucija koju je predložila Ukrajina bila je predložena u općoj skupštini. Hrvatska je s brojnim drugim partnerima tu rezoluciju podržala i sudjelovala u njenim promoviranjima. Ta rezolucija je prošla. U noći s petka na subotu, SAD je napisao svoju rezoluciju u tri paragrafa. Sadržavala je tri poruke, prva je da treba zaustaviti rat, druga je da je UN organizacija koja služi za mirno rješavanje sukoba, a treća je da treba osigurati trajni mir. Kada smo se probudili u subotu i shvatili što je bilo, moj prvi refleks je bio da se zovu Vlada i ministri kojih se to tiče. Zaključili smo i koji bi bio stav Hrvatske o važnim temama koje se tiču EU i SAD-a - rekao je premijer.

- Osoba koja Hrvatsku predstavlja u UN-u nije nikakav član stranke niti moj izbor, nego vrlo profesionalan čovjek - rekao je Plenković te dodao da to govori kako bi maknuo mistiku sa stola jer predsjednik Milanović stalno 'baca u eter' da netko privatizira diplomatsku mrežu.

Premijer Plenković nastavio je o tome kako je Vlada u nekoliko navrata tražila povratnu informaciju od predsjednika Zorana Milanović: - Nismo dobili nikakav feedback, ništa. Dobili smo jedno priopćenje javnosti u kojem nije rečeno ništa. Rečeno je nešto apsurdno, da se nismo konzultirali s Milanovićem prije formiranja stava. Mi smo iskazali svoj načelni stav, lege artis, ne čuju se lideri oko svakog detalja svaki dan - pojasnio je.

- Slažem se s predsjednikom, to su bitne, važne teme oko kojih se mora zauzeti stav. Hrvatska Vlada zato je brzo reagirala. Čekali smo onda njega da bismo samo dobili priopćenje.

Osvrnuo se potom i na posljednju temu o kojoj je najavio da će govoriti.

- Što se tiče treće teme koja po meni najbolje odražava našu ekonomsku poziciju, onda je vezana za izdavanje državnih vrijednosnica. Ukupna težina je 6,8 milijardi eura, hrvatski investitori toliko su uložili u državne vrijednosnice i time pokazali povjerenje. Što im se pokazalo korisno jer su isplaćene kamate - zaključio je Planković.

Nakon svog govora odgovarao je na pitanja, osvrnuo se potom na Dabru: - Oni u Saboru imaju svoje obveze. Oni su izabrani. Problem kojeg ima Dabro, nema veze s DP-om, HDZ-om, Vladom, ali je problem. Problem koji se dogodio prije mandat i saziva Sabora. Na njemu je da promislio o tome hoće li zauvijek držati svoj mandat ili da napravi korak nazad i riješi svoj problem i vrati se. Bavimo se nečime što nam je neobično, novo. Nije na meni da to komentiram, da mu se dodvoravam. Što da kažem da mu smješta DORH ili ja preko njih da ide u zatvor. Koji interes ima Vlada za to? To je izvitoperena teza. Očekujem da Dabro bude odgovoran, dok je bio u Vladi, imali smo dobru suradnju.

Kako ćete funkcionirati sa 75 ruku? - Što god da se dogodi, poduzimat ćemo radnje. Odluka je na sucu.

HDZ će glasati za skidanje imuniteta?: - Praksa Sabora je tu konzistentna.

- Opravdanja nema za ono što je napravio, ali ima odgovornosti - dodao je Planković. - U ovom trenutku nema ničega dramatičnog. Ja razumijem da njemu nije lako. Iz iskustva koje imam, gledam s razumijevanjem, ali isto tako jasno kažem.

Pitanje je dobio o 'pružanju ruke Milanoviću'. Bi li bio spreman s njim direktno surađivati? - Je li tko pitao tko je tražio sastanak 2022.? Tko? Ja sam tražio. Budimo se 24. veljače 2022. i shvaćamo da kreće invazija Rusije. Reagirali smo odmah. Imali smo i telefonski razgovor koji sam suradan rekao na sastanku u Europi. Napisao sam pismo da bismo se trebali naći. Ništa. Imam osjećaj da je nastupila amnezija. Sinkopa, nitko se ne sjeća, ne pamti ništa. Ista stvar - rujan 2020., uručujem predsjedniku potencijalnu listu kandidata za diplomatska mjesta. Odbija se. Sada želite pripisati Vladi da nije kooperativna. Jesmo li prižali ruku? Uvijek! Razgovarat ćemo jer moramo, Ustav to nameće. Hrvatski veleposlanici nisu naši i vaši. Tamo oni zastupaju interese Hrvatske države, najveća većina su karijerni diplomati. Niti mi želimo odlučiti o svima, dali smo potencijalne opcije. Kao što smo u subotu poslali stav Hrvatske, a dobili smo priopćenje,a ne feedback. Što se mene tiče možemo se čuti i telefonom.

Na pitanje hoće li prihvatiti ideju Milanovića za osnivanje Vijeća za vanjsku politiku?

- Kako Vijeće nije trebalo kada je bila Kolinda Grabar-Kitarović? Nismo se vrijeđali. Naša je politička scena sada vulgarna i primitivna. Mi zagovaramo da se to promijeni, ali ne moramo se mijenjati mi, nego netko drugi.

- Da mi kontroliramo DORH, Beroš nikad ne bi bio uhićen po vašim teorijama. Teza o tome da je ovo neki orkestar pa da DORH donosi odluke pod nekim pritiskom, nije točna. Pod našim pritiskom sigurno nije.

Postoji li opcija prijevremenih izbora? - Ne! -odgovorio je kratko i jasno premijer pa komentirao i presudu Dodiku i situaciju u BiH.

- U BiH je uvijek složeno. Hrvatska ima veliki strateški državni prioritet da ta država bude stabilna, da ide prema EU. To je zemlja koja nam je glavni vanjsko-trgovinski partner. Želimo da Hrvati tamo budu ravnopravni. Apeliram na razboritost i mudrost te zemlje.