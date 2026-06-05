Zagorac uhićen u Poljskoj, Davidović u Švedskoj. Obojica su izručena Hrvatskoj dok su još 22 njihova suoptuženika – nedostupna

Jedan je lani uhićen u Poljskoj, drugi u Švedskoj i nakon toga su obojica u nekom trenutka izručena Hrvatskoj kako bi sjeli na optuženičku klupu zbog optužbi da su 1991. počinili ratni zločin nad civilima na području Grubišnog Polja. Oni su Živko Zagorac (80) i Milorad Davidović (57) i na zagrebačkom Županijskom sudu im je počelo suđenje na početku kojeg su zanijekali krivnju. Optužnica kojom su obuhvaćeni tereti ukupno 24 osobe za ratni zločin nad civilima i podignuta je lani u travnju, no preostala 22 optuženika nisu dostupna hrvatskom pravosuđu.

Prema optužnici, Zagorac je bio politički komesar Bilogorskog odreda koji je imao sjedište u Velikoj Peratovici. On je lani u listopadu na temelju europskog uhidbenog naloga uhićen u Poljskoj, dok se zrakoplovom iz Srbije preko Poljske vraćao u Kanadu. Uz srbijansko ima i državljanstvo Kanade, a na sudu je kazao da je u mirovini već 15 godina. Uz 1500 kanadske mirovine, prima i 500 eura hrvatske mirovine, kraj Beograda ima kuću od 400 kvadrata, a u Kanadi Hyundai Elantru. Njegov suoptuženik Davidović je u rujnu lani uhićen u Švedskoj, gdje živi i radi, a uz srbijansko ima i državljanstvo Švedske. Po zanimanju je profesionalni vozač s mjesečnim primanjima od oko 2500 eura, a sa suprugom je suvlasnik stana u Švedskoj od oko 75 kvadrata.

Tužiteljstvo njih dvojicu tereti za ratne zločine počinjene tijekom kolovoza, rujna i listopada 1991. na području bivše općine Grubišno Polje. U inkriminirano vrijeme Živko Zagorac je kao jedan od zapovjednika vojnih i policijskih postrojbi, tvrdi tužiteljstvo, osobno sudjelovao u mučenju civila. Znao je da civile muče njegovi podređeni, da pljačkaju njihovu imovinu i pale im obiteljske kuće i gospodarske objekte, no ništa nije učinio da to spriječi. Davidović se tereti da je bio pripadnik postrojbe koja je uzimala taoce, mučila ih, zlostavljala, pljačkala i ubila velik broj civila. Prema optužnici, pripadnici te postrojbe su od 11. do 20. kolovoza 1991. civile hvatali na cestama, tukli ih i maltretirali, odvodili ih u zatvor u Velikoj Peratovici gdje su ih zlostavljali, a neke su i ubili. Zagorac se tereti da je sudjelovao u dva takva događaja 11. i 13. kolovoza 1991.

Davidović je optužen da je 20. kolovoza 1991. s još nekoliko optuženika sudjelovao u odvođenju civila iz sela Topolovica nakon njegove okupacije. Riječ je bila o 20-ak civila, od kojih su neke odveli u zatvor u Veliku Peratovicu kako bi ih koristili prilikom razmjene, a njih sedmero je ubijeno. Njihovi ostaci identificirani su među 14 tijela pronađenih u travnju 1993. u šumi zvanoj Bukovica između Lončarice i Rastovca. Tom prigodom je ispaljena i tromblonska mina na krov kuće u koju se pokušalo sakriti dvoje civila. Oni su u eksploziji bili teško ozlijeđeni, a od zadobivenih ozljeda žena je kasnije preminula u bolnici.

Osim toga, Davidovića se tereti i da je sudjelovao u odvođenju civila od 21. do 30. kolovoza 1991. u Rastovcu, Gornjoj Kovačici, Dijankovcu. Sredinom rujna 1991. bio je s optuženicima koji su na cesti između Velikog Grđevca i Velike Barne zaustavili dvoje civila na traktoru. Ženu su otjerali u šumu gdje su je ispitivali i zlostavljali, a muškarca koji je pokušao pobjeći upucali iz automatskog oružja i teško ga ozlijedili. U bolnici je proveo više od mjesec dana te je ostao invalid.