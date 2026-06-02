Novi preokret na suđenju Mariju Banožiću, obrana predlaže nekoliko novih dokaza

Na Općinskom sudu u Vinkovcima danas je nastavljeno suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću kojeg se tereti za izazivanje prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić se odmah na početku sudskog postupka izjasnio da se ne osjeća krivim, no još se čeka nnjegovo iznošenje obrane. Očekivalo se da će bivši ministar danas iznijeti svoju obranu jer tužiteljstvo nije imalo više dokaznih prijedloga, kao niti Banožićeva bivša odvjetnica, no danas je na ročište stigao s novim odvjetnicama koje su sudu dostavile nove dokazne prijedloge.

Naime, posljednje ročište održano je prije gotovo tri mjeseca kada je Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina tražila izuzeće tužiteljstva iz Vinkovaca i Vukovara, no taj je zahtjev odbijen. Banožić je tada podnio i kaznenu prijavu protiv NN osobe/osoba/službenika/dužnosnika tijela kaznenog progona i Mirka Đalića radi kaznenih djela protiv pravosuđa, sprječavanja dokazivanja i davanja lažnih iskaza.

Banožić je u međuvremenu otkazao punomoć odvjetnici Kseniji Vržini te je angažirao nove odvjetnice, Sandru Marković i Marijanu Tomić koje su danas došle na ročište. Banožićeva odvjetnica na početku ročišta kazala je kako je predala podnesak s novim dokaznim prijedlozima. - Predali smo ih danas u 9 sati putem e-komunikacije - kazala je odvjetnica Tomić, a potom je detaljno objasnila nove dokazne prijedloge.

- Obrana Marija Banožića zahtjeva da im se da u uvid u CD i DVD s mjesta događaja, s fotografijama s mjesta prometne nesreće. Ovo je prvi put u 20 godina moje karijere da nemam uvid - kazala je odvjetnica Tomić. Pojasnila je kako se sve fotografije ne nalaze u spisu, a oni u te fotografije nemaju uvid.

- Smatramo da se ovime krši pravično suđenje Mariju Banožiću i tražimo da se preispita ranija odluka suda - dodala je. Riječ je o 130 fotografija s mjesta događaja u koje obrana nema uvid. Uvid su dobili u 30-ak fotografija.

- Vještak se u svom nalazu i mišljenju pozvao na fotografiju brzinomjera, a fotografije brzinomjera nema u spisu pa obrana nema uvid u njih - rekla je.

- Kolegica Vržina je tražila da se ispitaju Biljana i Marko Skokić i mi sad to ponovno tražimo. Tražili smo od sustava 112 da se pribavi podatak iz tog jutra kada se dogodila nesreća. Centar 112 Vukovar je zaprimio dva poziva u jutru prometne nesreće, jedan od poziva je s broja Biljane Skokić. To nisu izmišljeni svjedoci, to su svjedoci koji su očevidci prometne nesreće. Poziv u 6.13 sati toga dana je dokaz da su bili na mjestu prometne nesreće - rekla je odvjetnica Tomić.

- Ti ljudi su se sami javili obrani Marija Banožića. Osobno ne vidim kako bi mogli odbiti dokazni prijedlog obrane da se ti svjedoci ispitaju u ovom postupku - kaže Tomić. Dodala je kako je policajac Dejan Mitrović rekao na sudu da su na mjestu događaja zatekli vozilo u kojem su se nalazili muž i žena, no iste nisu identificirali zbog hitnosti cijele situacije, a riječ je, prema obrani, o bračnom paru Skokić.

Obrana traži i da se ispita Marina Nestić, vještakinja za toksikologiju, a vezano uz utjecaj alkohola koji je imao pokojni Goran Šarić. - Ne možemo preskočiti ovakvu alkoholiziranost pokojnog Gorana Šarića bez da čujemo mišljenje vještaka na koji je način ta alkoholiziranost utjecala na njegovu vožnju - rekla je odvjetnica Tomić.

Također, obrana traži da se ispita prometni vještak Robert Spudić kojeg je obrana angažirala, a koji ima različito mišljenje od vještaka Andrije Repušića koji je svjedočio na sudu. Predložili su zbog toga novo prometno vještačenje koje bi, kažu, trebao napraviti Prometni fakultet u Zagrebu. - Repušić niti u jednom trenutku nije dao analizu obrane okrivljenika osim što je rekao da ga isključuje - rekla je Tomić.

- Ne smatram da je Spudić vještak koji treba vještačiti u ovom spisu, smatram da se novo prometno vještačenje treba povjeriti Prometnom fakultetu - kaže Tomić.

- Obrana je zatražila podatke od osiguravajućeg društva Allianz dali je oštećenicima isplaćen bilo kakav iznos. Obitelji Šarić je isplaćen iznos od 183.700 eura te da isplata ni na koji način nije uvjetovana. Također, priložena je i sms-poruka supruge okrivljenika u kojoj je ona supruzi pokojnog Šarića izrazila sućut - dodala je Tomić.

Tužiteljica je rekla da se protivi novim dokaznim prijedlozima. - Smatram da je samo riječ o odugovlačenju postupka - kazala je zamjenica općinskog državnog odvjetnika Branka Obrovac. S njom se složio u punomoćnik obitelji.