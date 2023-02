Kina pomaže ruskom ratnom stroju? Unatoč sankcijama Moskva dobiva vrijednu opremu

Kina već mjesecima šalje tehnologiju Moskvi koja joj je potrebna kako bi nastavila s invazijom u Ukrajini, pokazali su to podaci koje je prikupio američki Wall Street Journal. Naime, izvješća pokazuju kako kineske državne tvrtke već neko vrijeme šalju sankcioniranim ruskim vojnim tvrtkama navigacijsku tehnologiju, uređaje za ometanje, kao i dijelove borbenih zrakoplova.

Američka neprofitna organizacija C4ADS koja se specijalizira za prepoznavanje prijetnji nacionalnoj sigurnosti tako je WSJ-u dostavila i podatke koje pokazuju more isporuka robe s dvojnom namjenom između Kine i Rusije. Roba koja ima i komercijalnu i vojnu primjenu većinom je dolazila iz Kine.

Rusiji trebaju poluvodiči

Iako Rusija ima kapacitete koji im dopuštaju ispunjavanje svih vojnih potreba, imaju velikih problema s nabavkom poluvodiča koji su od krucijalne važnosti za mobitele koliko su i za vojne zrakoplove. Zapad je tako svojim sankcijama upozorio Kremlj da će njihov ratni stroj ubrzo ostati bez goriva, no to se nije dogodilo - podaci također pokazuju kako Rusija itekako može i dalje podupirati svoju vojsku i to putem država poput Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata koje te iste sankcije nisu dosad nametnule.

Foto: Zhang Bowen/XINHUA

U analizi preko 84.000 pošiljki koje je zabilježila ruska carina u vrijeme kada je krenula kampanja sankcija, otkriveno je desetak ruskih i kineskih tvrtki na koje je SAD vršio pritisak zbog Rusije.

''Unatoč međunarodnom nadzoru i protokolima o sankcijama, pouzdani podaci o globalnoj trgovini pokazuju da kineske obrambene tvrtke u državnom vlasništvu nastavljaju slati vojno primjenjive dijelove sankcioniranim ruskim obrambenim tvrtkama'', objasnila je analitičarka C4ADS-a Naomi Garcia.

''Zabilježeno je da ove ruske tvrtke koriste iste vrste dijelova izravno u ruskom ratu u Ukrajini'', dodala je.

SAD je već krenuo s novom kampanjom pritiska na rusku vojnu industriju, i to putem proširenja popisa sankcija na koji je prošlu srijedu dodano gotovo dvadesetak pojedinaca i tvrtki koje navodno Rusija koristi za nabavu oružja i druge robe.

''Tvrdnja da Kina pruža 'pomoć' Rusiji nema nikakvu činjeničnu osnovu, već je čisto spekulativna i namjerno naglašena'', mišljenja je glasnogovornik kineskog veleposlanstva u Washingtonu Liu Pengyu.

Isporučena oprema, antene, dijelovi zrakoplova...

Jedni od podataka s carine u Rusiji pokazuju kako je kineska državna tvrtka Poly Technologies 31. kolovoza 2022. isporučila navigacijsku opremu ruskoj tvrtki JSC Rosoboronexport za vojne helikoptere M-17. Istog mjeseca, kineska tvrtka Fujian Nanan Baofeng Electronics co. isporučila je istom Rosoboronexportu preko uzbekistanske tvrtke teleskopsku antenu za vojno vozilo RB-531BE, a koja se koristi za ometanje komunikacije.

Takve pošiljke nastavile su se i tijekom listopada, kada je 24. u mjesecu kineska tvrtka AVIC International Holding Corp. isporučila podružnici sankcioniranog ruskog diva Rosteca dijelove za borbene zrakoplove Su-35 u vrijednosti od čak 1,2 milijuna dolara.

Većina kineskih tvrtki nije odgovorila na ove prikupljene podatke, dok je Wang Shaofeng, generalni direktor Fujian Beofeng Electronics, poručio kako je moguće da ''treća strana možda nezakonito koristi ime njegove tvrtke'' te da njegova tvrtka ne proizvodi teleskopske antene. Ipak, dokumenti američke Savezne komisije za komunikacije koje je tvrtka podnijela odgovoraju podacima za kontakt, a isto tako su i potpisani od strane direktora ''Wang Shao Feng''.

Foto: Matt Cardy

Od brojnih pošiljki, ističu se i one od kineske tvrtke DJI koja je Rusiji nakon uvođenja sankcija slala bespilotne letjelice koje Rusi koriste da bi locirale i nadzirale ukrajinske snage, a potom ih gađala. Neki od tih pošiljki slane su direktno, dok su neke poslane putem Ujedinjenih Arapskih Emirata.

DJI je poručio kako se protivi korištenju njihovih bespilotnih letjelica u vojne svrhe u Ukrajini, no također naglasio kako ''ne mogu spriječiti korisnike ili organizacije da kupuju u zemljama osim Rusije i Ukrajine, a nakon toga ih pošalju njima''.

SAD uzvraća novom strategijom

Iako je američki državni tajnik Antony Blinken upravo o tome trebao razgovorati tijekom ovog vikenda s kineskim ministrom vanjskih poslova u Pekingu, no taj je put otkazan nakon što je SAD otkrio kineski špijunski balon iznad svog neba.

Ove navode o pošiljkama iz Kine komentirao je i ruski ministar vanjskih poslova Dmitrij Peskov, no nije htio otkriti detalje.

''Rusija ima dovoljno tehnološkog potencijala za osiguranje svoje sigurnosti i provedbu posebne vojne operacije. Taj se potencijal stalno poboljšava'', objasnio je.

I dok je Zapad ranije zabranjivao izravnu nabavu određene robe dvojne namjere, novi plan je pogoditi cijeli opskrbni lanac koji uključuje i treće zemlje u kojima se proizvodi roba s američkim komponentama poput čipova, a potom šalje u Rusiju.

''Ove mjere imale su prilično značajan utjecaj na ruske sposobnosti, poručila je izvršna direktorica Silverada Sarah Steward, ''ali još nisu zadale smrtni udarac''.

