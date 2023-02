SAD poslao prvi zaplijenjeni ruski novac Ukrajini; Nijemci prikupili ratne dokaze protiv Rusije

Novi projektili kojima će se udvostručiti domet Ukrajine u ratu s Rusijom uvršten je u američki paket vojne pomoći vrijedan više od 2,175 milijardi dolara, rekao je američki dužnosnik u petak. EU će pokrenuti humanitarni program razminiranja Ukrajine vrijedan 25 milijuna eura, potvrdio je potpredsjednik Europske komisije Josep Borrell.

Tijek događaja:

9:29 - Glavni državni odvjetnik SAD-a Merrick Garland odobrio je zemlji da počne koristiti zaplijenjeni ruski novac za pomoć Ukrajini, objavili su američki mediji.

Garlandova je objava došla tijekom sastanka s ukrajinskim glavnim tužiteljem Andrijem Kostinom u Washingtonu, izvijestila je agencija France-Presse.

"Danas objavljujem da sam odobrio prvi prijenos oduzete ruske imovine za korištenje u Ukrajini", rekao je Garland.

Novac bi došao od imovine oduzete ruskom oligarhu Konstantinu Malofejevu nakon što je u travnju podignuta optužnica za navodno izbjegavanje sankcija, dodao je.

Kostin je pozdravio ovaj potez, za koji je rekao da će 5,4 milijuna dolara zaplijenjene imovine otići u "ponovnu izgradnju Ukrajine".

“Drago mi je vidjeti na djelu novi zakon usmjeren na zapljenu nezakonite imovine ruskih oligarha”, objavio je Kostin na Twitteru, zajedno sa slikom sebe i Garlanda tijekom sastanka.

Reconstruction of Ukraine should be covered by the aggressor state. For 10 months, the @TheJusticeDept's Task Force #KleptoCapture has been working to find and seize illicit Russian assets. Expressed my gratitude to Director Andrew Adams. 1/2 pic.twitter.com/4xnhFnzu3L