SMANJENJE STAKLENIČKIH PLINOVA

Kina najavila novi klimatski plan – Xi Jinping prozvao zemlje koje 'iduu protiv zelene tranzicije'

Ružica Aščić/Hina
24.09.2025.
u 23:29

Uz cilj smanjenja emisija, Xi je rekao da Kina u 10 godina planira povećati svoje kapacitete vjetroelektrana i solarne energije

Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je Ujedinjenim narodima da njegova zemlja planira smanjiti emisije stakleničkih plinova za 7-10 posto od najviše razine te je prozvao "neke zemlje" da idu kontra globalne tranzicije prema čistoj energiji.

Xi se video-porukom iz Pekinga obratio samitu klimatskih čelnika kojem je domaćin bio glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, najavljujući kineski nacionalni klimatski plan, koji bi trebao biti objavljen prije klimatskog samita COP30 u Brazilu u studenom.

Uz cilj smanjenja emisija, Xi je rekao da Kina u 10 godina planira povećati svoje kapacitete vjetroelektrana i solarne energije šest puta u odnosu na razinu iz 2020. godine te svoj udio nefosilnih goriva u domaćoj energetskoj konzumaciji na više od 30 posto do 2035. godine.

U isto vrijeme, pozvao je razvijene zemlje svijeta da preuzmu vodstvo u većem smanjenju emisija i klimatskom djelovanju. Također je prozvao SAD, iako ne imenom, zbog odmicanja od ciljeva Pariškog sporazuma kad je u pitanju klima.

"Zelena i niskougljična tranzicija trend je našeg vremena. Unatoč tome što neke zemlje idu protiv toga trenda, međunarodna zajednica trebala bi ostati na pravom putu, zadržati nepokolebljivo uvjerenje, nepokolebljivo djelovanje i neumanjene napore", rekao je Xi, pozivajući zemlje da nastave biti usredotočene na globalnu klimatsku suradnju.

Do samita je došlo jedan dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump iskoristio svoj govor pred Općom skupštinom UN-a kako bi napao klimatske promjene kao "prijevaru" te kritizirao zemlje članice EU-a i Kinu zbog toga što su prigrlile obnovljive izvore energije.

Ujedinjeni narodi zelena tranzicija Xi Jinping

