FOTO Dramatičan govor Zelenskog, supruga Olena koja ga prati, za govornicom i Milanović: Evo kako je protekao još jedan dan pred Općom skupštinom UN-a

Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
80. Opća sjednica UN-a traje do ponedjeljka, s pauzom u nedjelju, a na njoj će govoriti oko 150 čelnika država. 
80. Opća sjednica UN-a traje do ponedjeljka, s pauzom u nedjelju, a na njoj će govoriti oko 150 čelnika država. 
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Skupom u New Yorku dominiraju teme sukoba na Bliskom istoku, ruske agresije na Ukrajinu te financijskih poteškoća s kojima se Ujedinjeni narodi bore, piše agencija dpa. 
Skupom u New Yorku dominiraju teme sukoba na Bliskom istoku, ruske agresije na Ukrajinu te financijskih poteškoća s kojima se Ujedinjeni narodi bore, piše agencija dpa. 
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je u srijedu u Ujedinjenim narodima pozvao svjetske vođe na suradnju kako bi zajedno zaustavili ruski rat u Ukrajini  te optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da sukob želi proširiti izvan Ukrajine.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je u srijedu u Ujedinjenim narodima pozvao svjetske vođe na suradnju kako bi zajedno zaustavili ruski rat u Ukrajini  te optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da sukob želi proširiti izvan Ukrajine.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Zelenskij je u svom govoru na Općoj skupštini UN-a kazao da je rat pomogao započeti najdestruktivniju utrku u naoružanju u povijesti te da Ukrajina namjera izvoziti svoje oružje saveznicima.
Zelenskij je u svom govoru na Općoj skupštini UN-a kazao da je rat pomogao započeti najdestruktivniju utrku u naoružanju u povijesti te da Ukrajina namjera izvoziti svoje oružje saveznicima.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
"Činjenice su jednostavne, zaustaviti ovaj rat je jeftinije nego graditi podzemne dječje vrtiće ili ogromne bunkere za kritičnu infrastrukturu kasnije", rekao je.
"Činjenice su jednostavne, zaustaviti ovaj rat je jeftinije nego graditi podzemne dječje vrtiće ili ogromne bunkere za kritičnu infrastrukturu kasnije", rekao je.
Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
Share
Podijeli
Kao dokaz da Putin testira nova granice u ratu protiv Ukrajine, Zelenskij je istaknuo narušavanje zračnog prostora Poljske i Estonije, članica NATO saveza, koje su navodno počinile ruske bespilotne letjelice i zrakoplovi.
Kao dokaz da Putin testira nova granice u ratu protiv Ukrajine, Zelenskij je istaknuo narušavanje zračnog prostora Poljske i Estonije, članica NATO saveza, koje su navodno počinile ruske bespilotne letjelice i zrakoplovi.
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
Share
Podijeli
"Već sada ruski dronovi lete diljem Europe, a ruske operacije se šire po zemljama", kazao je. "Putin želi nastaviti ovaj rat tako što će ga proširiti i sada se nitko ne može osjećati sigurno."
"Već sada ruski dronovi lete diljem Europe, a ruske operacije se šire po zemljama", kazao je. "Putin želi nastaviti ovaj rat tako što će ga proširiti i sada se nitko ne može osjećati sigurno."
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Zelenskij je kazao da je Ukrajina odlučila početi izvoziti svoje oružje saveznicima. "Ne morate započeti tu utrku od nule. Spremni smo podijeliti ono što se već dokazalo", kazao je, što se odnosilo na obrambenu industriju.
Zelenskij je kazao da je Ukrajina odlučila početi izvoziti svoje oružje saveznicima. "Ne morate započeti tu utrku od nule. Spremni smo podijeliti ono što se već dokazalo", kazao je, što se odnosilo na obrambenu industriju.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
"Spremni smo ostvariti to da naše suvremeno oružje postane vaša suvremena sigurnost. Odlučili smo otvoriti izvoz oružja. A ti su snažni sustavi ispitani u stvarnom ratu kada je svaka međunarodna institucija podbacila", rekao je.
"Spremni smo ostvariti to da naše suvremeno oružje postane vaša suvremena sigurnost. Odlučili smo otvoriti izvoz oružja. A ti su snažni sustavi ispitani u stvarnom ratu kada je svaka međunarodna institucija podbacila", rekao je.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Zoran Milanović obratio se Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, istaknuvši predanost Hrvatske promicanju mira na regionalnoj i globalnoj razini, održivom razvoju te poštivanju međunarodne pravde, piše N1.
Zoran Milanović obratio se Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, istaknuvši predanost Hrvatske promicanju mira na regionalnoj i globalnoj razini, održivom razvoju te poštivanju međunarodne pravde, piše N1.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
"U našoj regiji, Hrvatska je promotor legitimnih političkih procesa. Članstvo u EU nije rješenje za sve, ali je pokretač blagostanja, kao što se vidi u Hrvatskoj. Pozivamo sve zemlje da se drže od promicanja nestabilnosti", rekao je predsjednik.
"U našoj regiji, Hrvatska je promotor legitimnih političkih procesa. Članstvo u EU nije rješenje za sve, ali je pokretač blagostanja, kao što se vidi u Hrvatskoj. Pozivamo sve zemlje da se drže od promicanja nestabilnosti", rekao je predsjednik.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/