FOTO Dramatičan govor Zelenskog, supruga Olena koja ga prati, za govornicom i Milanović: Evo kako je protekao još jedan dan pred Općom skupštinom UN-a

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je u srijedu u Ujedinjenim narodima pozvao svjetske vođe na suradnju kako bi zajedno zaustavili ruski rat u Ukrajini te optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da sukob želi proširiti izvan Ukrajine.
Kao dokaz da Putin testira nova granice u ratu protiv Ukrajine, Zelenskij je istaknuo narušavanje zračnog prostora Poljske i Estonije, članica NATO saveza, koje su navodno počinile ruske bespilotne letjelice i zrakoplovi.
Zelenskij je kazao da je Ukrajina odlučila početi izvoziti svoje oružje saveznicima.
"Ne morate započeti tu utrku od nule. Spremni smo podijeliti ono što se već dokazalo", kazao je, što se odnosilo na obrambenu industriju.
"Spremni smo ostvariti to da naše suvremeno oružje postane vaša suvremena sigurnost. Odlučili smo otvoriti izvoz oružja. A ti su snažni sustavi ispitani u stvarnom ratu kada je svaka međunarodna institucija podbacila", rekao je.
Zoran Milanović obratio se Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, istaknuvši predanost Hrvatske promicanju mira na regionalnoj i globalnoj razini, održivom razvoju te poštivanju međunarodne pravde, piše N1.
"U našoj regiji, Hrvatska je promotor legitimnih političkih procesa. Članstvo u EU nije rješenje za sve, ali je pokretač blagostanja, kao što se vidi u Hrvatskoj. Pozivamo sve zemlje da se drže od promicanja nestabilnosti", rekao je predsjednik.