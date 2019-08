Kim poslao pismo Trumpu: Sadrži "malu ispriku" zbog lansiranja projektila

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da je primio pismo Kim Jong Una koje sadrži "malu ispriku" za nedavno ispaljivanje projektila kratkog dometa.

Najnoviji Trumpov komentar dolazi nekoliko sati nakon što je Pjongjang izveo peto takvo ispaljivanje u nekoliko tjedana.

Trump je već otkrio da postoji pismo na pet stranica koje mu je uručeno u petak..

U tvitu o tome pismu, Trump je rekao da je Kim objasnio da će testiranje projektila prestati kad se okončaju zajedničke američko-južnokorejske vojne vježbe.

"To je dugo pismo, većina sadržaja odnosi se na pritužbe na besmislene i skupe vježbe", napominje Trump u tvitu.

Također je rekao da je Kim napisao kako bi se, nakon što vježbe prestanu, volio ponovno sastati i pregovarati.

Američki predsjednik nije rekao kad bi se sastanak mogao održati, no dodao je da se veseli susretu s njime "u ne tako dalekoj budućnosti".

Južnokorejski predsjednički ured objavio je u subotu da je Sjeverna Koreja ispalila kako se čini dva balistička projektila kratkog dometa s mjesta na sjevernokorejskoj istočnoj obali.

Južna Koreja rekla je da to lansiranje tumači kao "demonstraciju sile", tempiranu s godišnjim zajedničkim vježbama južnokorejske i američke vojske.

Seul je rekao da očekuje nova lansiranja sljedećih tjedana.

Projektili ispaljeni u subotu letjeli su oko 400 kilometara, dosegavši maksimalnu visinu od 48 kilomeatara, prije no što su pali u Istočno more, poznato i kao japansko more, priopćila je južnokorejska vojska.

Rezolucije UN-a Sjevernoj Koreji zabranjuju ispaljivanje balističkih projektila, bez obzira radi li se o kratkom, srednjem ili dalekom dometu.