NOVE GUŽVE

Kilometarske kolone i zastoji po cijeloj Hrvatskoj: Na A1 i A3 došlo do prometne nesreća, kod Krčkog mosta kolona od Njivica

Zagreb: Velika gužva na naplatnoj postaji Lučko
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
17.08.2025.
u 16:18

Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), javljau iz Hrvatskog autokluba

Turistička sezona još uvijek je u punom jeku, što znači da su na svim autocestama ponovno gužve. Situaciji ne pomažu sudari i zastoji zbog vremenskih uvjeta koji dodatno usporavaju promet. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), javljau iz Hrvatskog autokluba. 

Što se tiče situacije na autocesti A1, pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko jedan kilometar. Dogodila se prometna nesreća između čvora Bosiljevo 2 i čvora Bosiljevo 1 (na 64+700 km ) u smjeru Zagreba, pa se vozi po dva prometna traka. Kolona je dugačka oko devet kilometara. Zastoji su i kolone i na dionicama čvor Zadar istok-čvor Sveti Rok i čvor Ogulin-naplata Lučko u smjeru Zagreba. 

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac također se dogodila prometna nesreća, i to između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica ( na 58+000 km ) u smjeru Bregane. Na istarskom ipsilonu pojačan je promet u smjeru Slovenije, prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je oko 2 km. Zastoji su i između tunale i čvora Učko u smjeru Rijeke, a HAK bilježi pojačan promet u smjeru kopna. Kolona se pruža od naselja Njivice. 
