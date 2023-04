Ruska novinska agencija: Srušio se ukrajinski dron u blizini nuklearne elektrane Zaporižje

Ruske bespilotne letjelice napale su stratešku ukrajinsku luku Odesu jučer ujutro. Prema ukrajinskim vlastima, odbijeno je 70 napada. Ruska državna novinska agencija Tass izvijestila je da se broj ozlijeđenih u eksploziji u kafiću u Sankt Peterburgu u kojoj je poginuo istaknuti vojni bloger Vladlen Tatarski popeo na 40. Bjeloruski vojnici počeli su obuku u Rusiji za korištenje "taktičkog nuklearnog oružja", objavili su u utorak Moskva i Minsk.

Tijek događaja:

VIDEO Šef Wagnera podigao rusku zastavu u Bahmutu i poručio: 'Grad je zauzet'

9:17 - Današnji obavještajni brifing Ministarstva obrane Ujedinjenog Kraljevstva o ratu u Ukrajini usredotočen je na financije ruske države.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 April 2023.



