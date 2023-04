Analitičari uskoro očekuju ukrajinsku protuofenzivu: Novo zapadno oružje bit će ključno

U žestokim borbama, Ukrajina je odbila rusku ofenzivu tijekom zime, no sada je na njoj red da krene u napad. Kako ističe The New York Times, vidljivi su znakovi kako će se to dogoditi u sljedećih mjesec dana. Novo zapadno oružje, koje bi se moglo pokazati ključnim u napadima, poput njemačkih tenkova Leopard 2 i američkih vozila za razminiranje, stiže u Ukrajinu. Tisuće novaka obučavaju se u novoformiranim postrojbama, a vojno zapovjedništvo zadržava elitne vojnike iz najgorih borbi na istoku, u i oko grada Bahmuta.

Rusija je koristila osuđenike i plaćenike kako bi iscrpila neprijatelja u višemjesečnoj borbi kod Bahmuta, naprežući ukrajinske vojnike do krajnjih granica. Nakon više od godinu dana rata, Ukrajina je izgubila tisuće svojih najiskusnijih boraca. Nova ukrajinska operacija, kada do nje dođe, bit će test sposobnosti njezine vojske. Istovremeno, treba zadržati motivaciju i manevarske vještine koje su joj dale prednost u tri prethodne protuofenzive.

Na jugu, ruske jedinice grade obrambene položaje otkako su potisnute iz regije Herson u studenom. Sofisticirani zapadni tenkovi, s boljom mogućnošću preživljavanja i vatrenom moći, bit će ključni u iskorjenjivanju tih položaja. Ukrajina je imala stalnu vojsku od oko 260.000 vojnika prije ruske invazije prošle godine, a brzo je narasla na oko milijun ljudi koji nose oružje u raznim granama sigurnosnih službi i vojske. Tijekom prošle godine, prema zapadnim procjenama, ubijeno je ili ranjeno oko 100.000 ukrajinskih vojnika. Ukrajina nije otkrila kolike će snage angažirati u protuofenzivi.

Ako oružje i obučene trupe dođu na svoje mjesto na vrijeme, Ukrajina je sposobna nanijeti gubitke ruskoj vojsci koji bi mogli imati dalekosežne geopolitičke posljedice, rekla je Evelyn Farkas, direktorica Instituta McCain.

Mnogo toga bi se moglo promijeniti, rekla je, s priljevom novog zapadnog oružja na prve crte bojišnice i desecima tisuća ukrajinskih vojnika koji su se obučavali za operaciju kod kuće i u Europi. Ipak, uspjeh je teško zajamčen. Saveznici su odugovlačili sa slanjem oružja, a vojnici su se morali zadovoljiti brzim tečajevima taktike napada, navodi NYT.

Puno se može naučiti u kratkom vremenu, rekao je Rob Lee, vojni analitičar na Institutu za istraživanje vanjske politike.

Protuofenziva bi, barem u početnim fazama, mogla ovisiti o prelasku minskih polja koja se šire, kažu vojni analitičari. Da bi to učinila, Ukrajina će se oslanjati na strojeve za čišćenje mina koje ima u svom arsenalu iz sovjetske ere.

U protuofenzivi, Ukrajina će vjerojatno pokrenuti intenzivno topničko bombardiranje duž uskog dijela bojišnice, kažu vojni analitičari, nakon čega će krenuti timovi za razminiranje i tenkovski napadi. Očekuje se i da će Ukrajina krenuti na jug.

