Kerum: Da Jure Šundov nije u politici, ne bi ga nikad optužili

Jure Šundov (HGS), predsjednik Gradskog vijeća Splita, dao je neopozivu ostavku na tu dužnost kao i na mjesto vijećnika u Gradu Splitu nakon što je Općinsko državno odvjetništvo protiv njega podiglo optužnicu zbog prijevare.

Optužili su ga da je temeljem lažne medicinske dokumentacije ostvario status hrvatskog ratnog vojnog invalida i stekao prava kojima je državu oštetio za 270.764 kune.

Dokazat ću svoju nevinost

– Zahvaljujem Željku Kerumu koji me predložio, gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari na odličnoj suradnji, svim vijećnicima također. Nadam se da sam bio dobar predsjednik Gradskog vijeća. Nadam se da sam svojim političkim radom, kao i prije u Hrvatskoj vojsci, ostavio pozitivan trag. Ja ću svoju nevinost dokazivati i vjerujem dokazati u postupku koji će se voditi – poručio je Šundov.

Istaknuo je kako je to njegova osobna odluka koju nije donio pod pritiskom Željka Keruma, predsjednika HGS-a, ni HDZ-a, koalicijskog partnera. Napomenuo je kako je na dužnosti mogao ostati do pravomoćnosti presude, ali ne želi biti u situaciji da ga se proziva i da se mora opravdavati. Andro Krstulović Opara rekao je da ostavkom Jure Šundova nije iznenađen. – To je čovjek koji je odgovoran za svoje postupke i mene uopće nije iznenadio svojom odlukom. Ja vozim dalje sa svojom ekipom, a vjerujem da će Gradsko vijeće zadržati stabilnost i da ćemo nastaviti raditi dalje. Split ide naprijed, grabi i stvara dobru priču – rekao je Opara. I Željko Kerum je izjavio kako ostavka Jure Šundova neće dovesti do krize vlasti u Splitu, a smatra kako je optužnica protiv njegovog najbližeg suradnika politički motivirana.

Nek’ ljudi rade svoj posao

– Da Jure Šundov nije u politici, sumnjam da bi ikada došlo do ove optužnice, ali neka, neka ljudi rade svoj posao – poručio je Kerum. Najvjerojatniji kandidat HGS-a za predsjednika Gradskog vijeća bit će Igor Stanišić, magistar komunikologije i profesor hrvatskog jezika.

Jure Šundov ravnatelj je Županijskih cesta, a župan Blaženko Boban izjavio je kako još uvijek ne zna hoće li ostati na toj dužnosti. Oporbena stranka Pametno traži ostavku Šundova sa svih funkcija, a SDP je poručio kako bi za Split najbolji bili novi izbori.

Tužiteljstvo Šundova tereti da je uz zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida priložio 16 neistinitih liječničkih nalaza lažno prikazujući da se od 1997. do 2005. kontinuirano liječio. Ostvario je status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s 30 posto oštećenja organizma te pravo na osobnu invalidninu u mjesečnom iznosu od 153 kune. Isplaćene su mu 22.644 kune za osobnu invalidninu, a zbog korištenja olakšice pri utvrđivanju poreza na dohodak umanjena mu je godišnja obveze poreza i prireza u ukupnom iznosu od 248.120 kune.