Raspudić nam ustupio presliku izjave koja demantira DP: Njihova kaznena prijava je bizarna

Mostov zastupnik Nino Raspudić danas je bizarnom ocijenio kaznenu prijavu koju je protiv njega podnio Domovinski pokret, tvrdeći da se Raspudić, koji je u stranku Bože Petrova formalno ušao tek ovoga tjedna, u siječnju lažno predstavio kao član te stranke, kako bi onemogućio da u Državno izborno povjerenstvo (DIP) uđe predstavnik DP-a.

- Taj potez DP-a smatram bizarnim i još jednim dokazom da rade za vladajuću većinu i da je ono što je u četvrtak nehotice izletjelo Miloradu Pupovcu istina – komentirao je Raspudić za Večernji list. Raspudić tumači da su imena kandidata za članove DIP-a koji se biraju na prijedlog oporbe tada interno dogovorena među oporbenim klubovima, ovisno o njihovoj brojnosti, u čemu ne vidi ništa sporno.

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu propisuje da se jednog potpredsjednika i dva člana DIP-a na osmogodišnji mandat bira "na prijedlog oporbenih političkih stranaka ili koalicija", a koliki će utjecaj u tom postupku imati pojedine oporbene stranke, kao i u drugim imenovanjima u oporbenoj kvoti, ovisi o broju zastupnika koje imaju. Domovinski pokret ovdje, očito, igra na činjenicu da zakon spominje isključivo stranke, ne i nezavisne zastupnike ili članove kluba kada govori o popunjavanju kvota u DIP-u, iako način na koji se one popunjavaju nije precizno definiran.

U trenutku imenovanja aktualnog saziva DIP-a, oporba je interno definirala da će jedno potpredsjedničko mjesto pripasti kandidatu SDP-a, mjesto jednog člana kandidatu Socijaldemokrata, a preostalo je tebao popuniti Most ili DP, ovisi kako tko tumači brojnost zastupnika neke stranke.

DP je tako istaknuo vlastitog kandidata, no Most je tvrdio da ima više zastupnika, među koje je ubrojao i Raspudića koji je, iako tada nije bio član stranke, u Sabor izabran s Mostove liste i član je Mostova kluba zastupnika. Saboru je poslana i Raspudićeva izjava da je, ne član, nego zastupnik Mosta, preslike koje nam je zastupnik danas i dostavio pa je uz članak i objavljujemo. Sabor je prihvatio njegovo očitovanje i imenovao članicu DIP-a koju je predložio Most.

Foto: Privatna arhiva

Više od osam mjeseci kasnije, Domovinski pokret sada tvrdi da se radilo o lažnom predstavljanju pa ostaje vidjeti što će na to reći DORH. No, treba primijetiti da bi se uz tumačenje statusa zastupnika kakvo nudi Most teško ikada popunilo iti jedno mjesto u saborskim odborima, Ustavnom sudu, DiP-u ili bilo gdje drugdje gdje se članove imenuje na prijedlog parlamentarnih stranaka.

Ukoliko bi se tu strogo gledale članske iskaznice, ispalo bi da HDZ i njegovi partneri nemaju pravo na većinu u svim saborskim odborima jer nemaju većinu u Saboru. Jer, ni Marijana Petir ni Hrvoje Zekanović nisu članovi niti jedne stranke, baš kao ni odnedavno nezavisni Silvano Hrelja, a HDZ-ova većina od početka "pleše" na donjoj granici od 76 zastupnika.

Da ne govorimo da su se u HDZ-ove zastupnike kod imenovanja u ranijim sazivima ubrajali i Zdravko Marić, Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović, iako nitko od njih nije bio član stranke, a redom su u Sabor izabrani s HDZ-ovih lista. Marić je čak i nosio onu u petoj izbornoj jedinici, i to vrlo uspješno, baš kao što je Raspudić na prošlim izborima bio na čelu Mostove liste u drugoj izbornoj jedinici.

Pa bi sada bilo prilično iznenađenje da DORH po DP-ovoj prijavi dovede u pitanje imenovanja u DIP, jer bi time doveo u pitanje i imenovanje članova na prijedlog zastupnika stranaka koje čine većinu, kao i mnoga ranija imenovanja, u DIP i mnoga druga tijela koja sukladno stranačkim kvotama popunjava Sabor.

