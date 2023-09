Raspudić u Nu2 otkrio ekskluzivu: Idući tjedan dobit ću stranačku iskaznicu

Zastupnik Mosta Nino Raspudić je prije 3 godine objavio da ulazi u politiku i nije požalio te bi opet napravio isto. Godinama je sustavno pratio politiku i pisao kolumnu kao jednu vrstu javnog intelektualca, što mu je bila jako dobra priprema.

"Idući tjedan dobivam člansku iskaznicu Mosta, a predložit će me se i u Predsjedništvo Mosta. U Mostu je klima takva da su to politički i moralno ispravni ljudi s kojima se u svemu bitnom slažem i ne očekujem da će doći do bilo kakvih trzavica", objavio je Raspudić.

Komentirao je prošlotjedni šestosatni aktualac, između ostalog, smatra da predsjednik Sabora ne radi svoj posao prema Poslovniku kako bi trebao - trebao bi stalno davati opomene predsjedniku Vlade. Iako je on tu da odgovara na pitanja, on uopće to ne radi. Tako da se aktualni sat pretvorio u sljedeće: s jedne strane postoje naručena pitanja iz redova vladajuće većine, s druge strane napadi oporbe, na koja predsjednik vlade ne odgovara nego ima pripremljene neke papiriće.

Pita se koji su politički uspjesi Andreja Plenkovića i kako je uopće došao na tu funkciju? " Ako vrtite film unatrag, vidite da je on imao dva ne neuspješna, nego katastrofalna izleta u politiku. Jedan je kada je jako mlad s manje od 30 godina vodio možda najgoru kampanju u povijesti hrvatskih izbora a to je kampanja Mate Granića 2000. Karamarko je vodio Mesićevu. Ispalo je da je za voditi kampanju bolje uzet Karamarka, nego Plenkovića. Onda se kandidirao za zamjenika predsjednika HDZ-a gdje je završio na zadnjem mjestu. I onda kada se sve ono s Karamarkom sasulo, evo ti njega kao padobranom spušten na vrh najjače stranke u Hrvatskoj, bez protukandidata", kazao je Raspudić u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2.

Na pitanje misli li da bi Peđa Grbin bio dobar premijer, Raspudić je rekao - Ne. Također, smatra da je problematično što Sandra Benčić nije izašla s konkretnim premijerskim programom: "To je nepoštivanje građana. Mi kad izađemo s tom osobom za koju ćemo moći reći da će biti premijer ako ćemo imati većinu, ta će osoba izaći s nekih desetak politika u svim najvažnijim resorima".



Smatra da bi bila konstruktivna kohabitacija u slučaju da je on predsjednik Vlade, a predsjednica njegova supruga. On je konzervativniji, ali svakako bi se konstantno pitao: Što je interes države i građana? Ne bi nikada svoj temperament, ego, povrijeđenost i političke interese stavljao ispred države u cjelini.

