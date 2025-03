Kava 1,05 eura, a vino 2,10 eura: Jedna regija mami turiste suncem, plažama, ali i povoljnim cijenama

Stiglo je proljeće, temperature su sve više, a mnogi tada kreću razmišljati o godišnjim odmorima i putovanjima. Turisti imaju različite preferencije, no oni koji žele putovati u inozemstvo s ograničenim budžetom mogli bi razmisliti o odlasku u regiju Algarve u Portugalu. Naime, to je jedno od omiljenih odredišta za odmor Britanaca i nedavno je proglašeno jednim od najjeftinijih turističkih područja. Kako prenosi Mirror, izvještaj britanskog Post Officea za 2024. godinu pokazao je da su cijene objeda i drugih turističkih aktivnosti pale u više od 60 posto odmarališta i gradova koje su istražili. Regija Algarve u Portugalu rangirana je kao najjeftinija među 15 istraženih europskih odredišta, prestigavši Tursku i Bugarsku. Izvještaj je pokazao da je od svih istraženih odredišta Algarve imao najjeftiniju kavu po cijeni od 1,05 eura i vino po 2,10 eura.

Britanski medij prenosi i kako postoji jedan obalni grad na koji bi putnici posebno trebali usmjeriti pažnju kako bi uživali u najboljem što regija nudi. Grad Faro nudi niže cijene u usporedbi s drugim turističkim žarištima, a ima veliku raznolikost plaža i povijesne arhitekture. Faro se može pohvaliti s više od 3000 sati sunca godišnje i smatra se jednim od najsunčanijih odredišta u Europi. Kasno proljeće obećava tople temperature u rasponu od 18 do 24°C, dok ljetni mjeseci donose prosječne temperature od 24 do 30°C.

Praia de Faro najpopularnija je gradska plaža s pet kilometara ravnog zlatnog pijeska. Plaža je opremljena svim modernim sadržajima, uključujući najam ležaljki i suncobrana. Međutim, da Praia de Faro može biti vrlo prometna tijekom ljeta. Za one koji žele malo više osame, preporučuje se Praia do Ancao na kojoj nema restorana ni kafića. U blizini se nalazi Ria Formosa, poznata obalna laguna u regiji Algarve. Turisti mogu tamo otići na izlet brodom i na promatranje ptica. Stari grad Fara većim dijelom je pretvoren u pješačku zonu kako bi se očuvale njegove ulice i arhitektura iz 18. stoljeća. Dok je potres iz 1755. godine opustošio druge dijelove Fara, Stari grad ostao je relativno netaknut. Najposjećeniji mjeseci u Faru su između lipnja i kolovoza, no temperature tada mogu biti poprilično visoke. Posjet izvan sezone može biti povoljniji, ali i omogućiti turistima da uživaju u ljepotama grada.

