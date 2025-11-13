Naši Portali
CESTA SMRTI

Katastrofa u Peruu: Najmanje 37 ljudi poginulo nakon pada autobusa u 200 metara duboku provaliju

Lorena Posavec
13.11.2025.
u 08:17

Službeni podaci pokazuju da je 2022. godine u prometnim nesrećama u Peruu poginulo više od 3.300 ljudi

Najmanje 37 ljudi poginulo je, a deseci su ozlijeđeni u Peruu gdje je autobus pao u 200 metara duboku provaliju nakon sudara s drugim vozilom. Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima u srijedu na "neravnom" dijelu Panameričke autoceste koja povezuje Peru s Čileom, u južnoj regiji Arequipa. Prema navodima lokalnih medija, autobus je prevozio 60 putnika kada se sudario s kamionom u zavoju, sletio s ceste i pao do obale rijeke Ocoña. Autobusne nesreće česte su u Peruu, osobito noću i na planinskim cestama, što je često posljedica loših uvjeta na cestama, prevelike brzine i nedostatka prometne signalizacije. Autobus, kojim je upravljala tvrtka Llamosas, vozio je iz grada Chala u pokrajini Caraveli prema Arequipi.

Oba vozača navodno su preživjela nesreću, koja se dogodila na 780. kilometru Panameričke autoceste jug, piše BBC. Fotografije s mjesta nesreće prikazuju uništeni autobus na dnu strme provalije s potpuno razbijenim prozorima, teško oštećenim karoserijom i urušenim krovom. Waldor Llerena, gradonačelnik okruga Ocoña, rekao je za radio postaju RPP da je teren oko mjesta nesreće "vrlo neravan" te da je područje poznato po sličnim smrtonosnim nesrećama. Trideset i šest ljudi poginulo je na mjestu događaja, a još jedna osoba umrla je kasnije u bolnici, rekao je Walther Oporto, regionalni zdravstveni dužnosnik Arequipe, pozivajući se na vatrogasce s mjesta nesreće.

Zdravstveni dužnosnici rekli su za RPP da se 25 osoba, uključujući troje maloljetnika, liječi u lokalnoj bolnici zbog zadobivenih ozljeda. Istraga o incidentu je u tijeku, a vozač kamiona je uhićen, navodi se u priopćenju Državnog odvjetništva. Službeni podaci pokazuju da je 2022. godine u prometnim nesrećama u Peruu poginulo više od 3.300 ljudi. Panamerička autocesta, duga 48.000 kilometara i protegnuta od Aljaske do juga Argentine, drži rekord kao najduža cesta na svijetu kojom se može voziti automobilom.

autobus Peru nesreća

Kupnja