Karlovac potiče doseljavanje radnika: 'Program nije namijenjen isključivo mladim osobama, otvoren je svima'

Ulica Herte Turze u karlovačkom naselju Dubovac, u kojoj Grad s APN-om želi na svom zemljištu graditi zgrade s POS-ovim stanovima, svega je nekoliko minuta pješice udaljena od vrtića i osnovne škole, a u blizini je i šetnica uz rijeku Kupu.

To su samo neke prednosti kojima Grad Karlovac poziva Karlovčane, ali i građane drugih gradova, posebno one koji su poslom vezani uz Karlovac, da se uključe u javnu raspravu u kojoj Grad želi definirati kriterije po kojima će se zainteresirani moći prijaviti za kupnju POS-ova stana u Karlovcu.

Savjetovanje do 17. studenog

– Javno savjetovanje traje do 17. studenog, do tada svi mogu predložiti svoje ideje na naš prijedlog uvjeta za kupnju stanova, a nakon što to odobri Gradsko vijeće, do kraja godine planiramo raspisati i javni natječaj za prijavu zainteresiranih kupaca. Nadamo se da ćemo na tom javnom natječaju dobiti 70-ak prijava kako bismo mogli krenuti u gradnju – kazala je Tatjana Gojak, pročelnica gradskog Odjela za imovinskopravne poslove i upravljanje imovinom.

Gradnja POS-ovih stanova u Hrvatskoj je ponovno aktualna s obzirom na divljanje cijena nekretnina, posebno novogradnje diljem Hrvatske, zbog čega u nekim krajevima cijene kvadrata idu daleko preko 2000 eura. U slučaju APN-a, cijena kvadrata za sada je fiksirana na 1350 eura. Upravo je u tijeku gradnja POS-ovih stanova u Kutini, Prelogu, Baškoj, Lovranu, Šibeniku, Svetom Filipu i Jakovu, Zadru, Umagu, Rovinju, a u još desetak gradova gradnja je u pripremi, pa i u zagrebačkom Blatu koje je svega pola sata vožnje udaljeno od Karlovca.

Osnova upravo otvorenog javnog savjetovanja su kriteriji bodovanja, a kako je objasnila pročelnica T. Gojak, neki od njih su nezaobilazni i dio su zakonskih propisa kao što su neriješeno stambeno pitanje i kreditna sposobnost. Između ostalog, bit će bodovani trenutačni uvjeti stanovanja, broj članova domaćinstva, dob podnositelja zahtjeva, stručna sprema, invalidnost ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva, braniteljski status, vrijeme prebivanja u Karlovcu. Ako netko smatra da je potreban još neki kriterij, sada je prilika da ga prijavi Gradu.

– POS program nije namijenjen isključivo mladim osobama, otvoren je svima, ali će mlade osobe dobiti nešto više bodova, kao što će osobe koje imaju prebivalište u Karlovcu dulje od 20 godina dobiti najviše bodova. No na natječaj će se moći javiti i oni koji sada ne žive u Karlovcu, već u nekom drugom gradu, nemaju riješeno stambeno pitanje, a svakoga dana putuju u Karlovac na posao – bilo u neku tvrtku ili u Opću bolnicu Karlovac ili na neko drugo radno mjesto.

Ovo je i dobra prilika za doseljavanje u Karlovac. Zato smo sada pružili priliku da zainteresirani daju prijedloge o kriterijima, a kasnije se i prijave. Kriterije koje smo sada postavili dogovorili smo u suglasju s oporbom jer svi želimo pomoći u rješavanju stambenog pitanja. Zemljište koje Grad daje je veliko, po projektu tu možemo napraviti jednu veću i jednu manju zgradu ili pak četiri manje ili tri zgrade. U svakom slučaju, mi želimo krenuti u taj projekt, pa makar za početak sagradili i jednu zgradu – kazao je Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca.

Do sada bez interesa

Koliko će se zgrada i stanova graditi, bit će poznato tek nakon javnog savjetovanja i raspisivanja javnog natječaja krajem godine, ovisno o interesu kupaca.

– Na spomenutoj lokaciji mjesta ima za četiri zgrade, a iako to još nije posve konkretizirano, one bi vjerojatno imale po četiri kata s po nekoliko stanova na svakom katu – kazala je pročelnica Gojak.

POS-ovi stanovi, naglašeno je, nisu socijalni stanovi, jer kupci moraju biti kreditno sposobni, a kod sklapanja ugovora o kupnji moraju i platiti 15 posto vrijednosti stana.

– U Karlovcu je 2001. izgrađena zgrada po tom modelu, a po anketama 2015. i 2016. interesa nije bilo. No lanjsko terensko istraživanje Savjeta mladih pokazalo je da interes sada postoji. Činjenica je da se i u Karlovcu zadnjih godina puno gradi i stanovi se kupuju. No specifičnost ovog programa je fiksirana cijena kvadrata stana koju određuje APN, što može biti prihvatljivo osobama ili obiteljima koje žele trajno riješiti svoje stambeno pitanje – dodao je gradonačelnik Mandić.

>> VIDEO Detalji užasa u Sisku: Čuo se jak tresak i plač, mještani su u šoku. U tragediji poginuli vlasnik obrta (38) i radnik (22)